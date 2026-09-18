Houston Dynamo FC vs. FC Cincinnati por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Houston Dynamo FC y FC Cincinnati correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21.30 h en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.

El momento de los equipos

Houston Dynamo FC llega al compromiso tras una reciente derrota por 1-0 ante San Jose Earthquakes, buscando reencontrarse con su mejor versión frente a su gente. Por otro lado, FC Cincinnati arriba al duelo luego de empatar 3-3 ante Charlotte FC en un encuentro que exhibió tanto virtudes ofensivas como fragilidades defensivas en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar la localía en el Shell Energy Stadium para revertir su racha negativa inmediata. FC Cincinnati, en tanto, buscará capitalizar la inercia goleadora mostrada en su reciente empate, intentando trasladar esa eficacia al plano visitante en un duelo que promete paridad táctica.

Lo que está en juego

Para Houston Dynamo FC, sumar de a tres es fundamental para estabilizarse en la tabla de posiciones tras su caída previa. FC Cincinnati, por su parte, busca consolidar su rendimiento fuera de casa y mejorar su posición en el certamen tras haber repartido puntos en su última jornada.