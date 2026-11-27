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Houston Dynamo FC recibe a San Jose Earthquakes en la jornada 38 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Houston Dynamo FC y San Jose Earthquakes correspondiente a la jornada 38 de la MLS se disputará este sábado 28 de noviembre a las 16.30 h en el Shell Energy Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas.
El momento de los equipos
El conjunto local, Houston Dynamo FC, llega a este compromiso tras haber sufrido una derrota por 2-1 frente a su rival de turno en su última presentación. Por su parte, San Jose Earthquakes arriba con el impulso anímico que representa haber obtenido una victoria por 2-1 ante el mismo oponente en el duelo previo.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos se reencuentran en el campo de juego tras haber protagonizado un cruce reciente que culminó con una victoria para los Earthquakes y una caída para el Dynamo. Este nuevo enfrentamiento en el Shell Energy Stadium servirá para dirimir la revancha inmediata entre ambos equipos en el cierre de la temporada.
Lo que está en juego
Para Houston Dynamo FC, el partido representa la oportunidad de cerrar la campaña con un resultado positivo ante su público y revertir el antecedente negativo reciente. Para San Jose Earthquakes, el objetivo es ratificar su buen momento y consolidar el resultado favorable obtenido en el último enfrentamiento ante el conjunto texano.
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