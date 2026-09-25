Houston Dynamo FC vs. Sporting Kansas City por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Houston Dynamo FC y Sporting Kansas City correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este sábado 26 de septiembre a las 21.30 h en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.

El presente de los equipos

Houston Dynamo FC llega a este compromiso tras igualar 2-2 ante FC Cincinnati en su última presentación. Por el lado de la visita, Sporting Kansas City arriba al encuentro con la necesidad de revertir su imagen luego de caer 4-3 frente a Philadelphia Union en la fecha pasada.

Estadísticas de la temporada

Ambos conjuntos se encuentran en una instancia definitoria de la temporada regular, buscando puntos vitales que les permitan escalar posiciones en la tabla. Mientras que el conjunto local intentará hacer valer su localía en el Shell Energy Stadium para mantener su regularidad, la visita buscará ajustar su rendimiento defensivo tras la derrota sufrida en su anterior partido.

Lo que está en juego

Para Houston Dynamo FC, sumar de a tres es fundamental para consolidarse en la zona de clasificación. Por su parte, Sporting Kansas City necesita imperiosamente la victoria para no quedar rezagado en la tabla de posiciones y recuperar el terreno perdido tras su última caída.