Houston Dynamo FC vs. St. Louis City SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Houston Dynamo FC y St. Louis City SC correspondiente a la jornada 35 de la MLS se disputará este sábado 7 de noviembre a las 21.00 h. El partido tendrá lugar en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones más recientes. Houston Dynamo FC buscará recuperarse luego de la derrota por 3-1 ante Portland Timbers, mientras que St. Louis City SC arriba a Texas tras haber sido superado por 1-0 frente a San Diego.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Shell Energy Stadium será una oportunidad para que el local aproveche el apoyo de su gente para reencontrarse con el triunfo ante un St. Louis City SC que también llega golpeado por su último resultado negativo en la competencia.

Lo que está en juego

Con la temporada regular de la MLS entrando en su etapa definitoria, sumar tres puntos es vital para ambos equipos. Mientras Houston Dynamo FC pretende aprovechar su localía para escalar posiciones, St. Louis City SC buscará rescatar unidades fuera de casa para no perder terreno en la tabla de posiciones ante el tramo final del certamen.