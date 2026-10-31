Huachipato vs. La Serena por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

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Huachipato recibe a La Serena en la jornada 26 de la Primera División Chile 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Huachipato y La Serena, correspondiente a la jornada 26 del certamen, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 12.00 h en el Estadio Huachipato-CAP Acero, ubicado en la ciudad de Talcahuano.
El momento de los equipos
Huachipato llega al compromiso tras igualar 1-1 frente a Audax Italiano en su última presentación. Por su parte, La Serena atraviesa un buen presente tras haber conseguido una victoria por 3-1 ante Deportes Concepción en su partido anterior.
Números que anticipan el duelo
El equipo local buscará hacerse fuerte en el Estadio Huachipato-CAP Acero, mientras que el conjunto visitante arriba con el envión anímico de su reciente triunfo, intentando trasladar su solidez ofensiva a este nuevo enfrentamiento en Talcahuano.
Lo que está en juego
Con el campeonato entrando en su etapa decisiva de la jornada 26, ambos equipos buscarán sumar de a tres para mejorar su ubicación en la tabla y consolidar sus respectivos objetivos deportivos en esta temporada 2026 de la Primera División chilena.
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