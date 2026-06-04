Hungría vs. Finlandia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se llevará a cabo este viernes 5 de junio a las 14.45 h en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest.

El presente de las selecciones

Hungría llega al compromiso tras haber igualado 0-0 frente a Grecia en su última presentación. Por su parte, Finlandia busca recomponerse luego de sufrir una derrota por 4-0 ante Alemania en su partido previo.

Antecedentes y rendimiento

Ambos seleccionados se encuentran en una etapa de preparación en esta jornada 1 del calendario 2025. Mientras que el conjunto húngaro intentará hacer valer su localía tras el empate sin goles reciente, el equipo finlandés trabaja en ajustar su bloque defensivo después de la caída ante el conjunto alemán.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una prueba fundamental para que ambos entrenadores puedan probar variantes tácticas y consolidar el funcionamiento de sus planteles de cara a los próximos desafíos competitivos de la temporada 2025.