Hungría vs. Georgia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Hungría y Georgia correspondiente al grupo B2 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este viernes 2 de octubre a las 15.45 h en el estadio Puskás Aréna, ubicado en Budapest.

El presente de ambos seleccionados

Hungría llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 ante Irlanda del Norte en su última presentación. Por su parte, Georgia también arriba tras registrar un empate sin goles frente a Ucrania en su encuentro previo, buscando ahora sumar de a tres en condición de visitante.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos llegan con la urgencia de romper la paridad ofensiva demostrada en sus recientes presentaciones, donde no lograron convertir tantos. El duelo en el Puskás Aréna será una prueba clave para definir el liderazgo del grupo B2 en esta fase de la competición.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones del grupo B2. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos equipos tomar impulso en la tercera jornada del certamen y posicionarse de cara a la clasificación de la siguiente instancia.