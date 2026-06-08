Hungría vs. Kazajistán, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se llevará a cabo este martes 9 de junio a las 14.00 h en el Nagyerdei Stadium, ubicado en la ciudad de Debrecen.

El presente de los seleccionados

El combinado de Hungría llega a este compromiso tras haber logrado una victoria en su última presentación ante Finlandia por 2-1. Por su parte, Kazajistán buscará reencontrarse con el triunfo después de igualar 1-1 frente a Armenia en su reciente partido.

Antecedentes y rendimiento

Ambos equipos llegan al duelo con dinámicas distintas tras sus últimos resultados. Hungría mantiene la inercia positiva tras el triunfo contra el conjunto finlandés, mientras que Kazajistán se encuentra en una etapa de consolidación táctica tras el empate obtenido ante Armenia.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para ambos seleccionados de probar variantes tácticas y sumar rodaje de cara a sus próximos desafíos oficiales en el calendario de la temporada 2025.