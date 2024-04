Huracán goleó a Atlético Tucumán, los hinchas ovacionaron a Ignacio Pussetto y el ídolo dijo: “Mi objetivo es volver a Europa”

Escuchar

Huracán goleó 4-0 de local a Atlético Tucumán el sábado en el comienzo de la decimocuarta y última fecha de la Copa de la Liga. Sin chances de acceder a cuartos de final, el ‘Globo’ se despidió del torneo con una actuación contundente a expensas del ‘Decano’, que a su vez terminó una campaña pobrísima, penúltimo en su zona y con apenas un triunfo en 14 partidos.

La figura del partido fue Ignacio Pussetto, autor de dos goles pero que, encendió las alarmas porque avisó tras el encuentro que su objetivo para junio es volver a Europa. “La figura fue el equipo. El equipo demostró que tiene esta capacidad de jugar al fútbol. Tuvimos un torneo que no nos fue como queríamos. Nosotros pretendíamos pelearlo, pero la realidad es la que nos tocó afrontar. Lo bueno es que pudimos terminarlo bien, con un buen triunfo. Ahora, a recargar pilas para el nuevo campeonato”, explicó el delantero.

Y el ídolo del Globo agregó en declaraciones a TNT Sports: “Vine a poner el pecho, en un momento duro de la institución. Era un momento en el que Huracán me necesitaba y yo también necesitaba a Huracán. Estoy feliz de estar acá, y ahora veremos cómo sigue. Mi objetivo es volver a Europa, sé que si estoy en un buen nivel la chance se me puede dar. Ahora me tengo que mentalizar en arrancar bien estas cinco fechas que se vienen del próximo torneo”.

Lo mejor del partido

El partido comenzó favorable al equipo de Kudelka desde el inicio: a los 3 minutos llegó la apertura del marcador con un fantástico remate de tiro libre de Carrizo, que la puso en el ángulo superior izquierdo de Devecchi, haciendo inútil su estirada

Los dos primeros goles fueron golazos. El mencionado de Lucas Carrizo y el contraataque finalizado por Ignacio Pussetto, con un derechazo violento que se metió junto al primer palo de Devecchi. El tercero llegó antes del final de la primera etapa por intermedio de Nacho Pussetto, de penal, luego de una infracción que le cometió el arquero Devecchi a Mazzantti. Y el cuarto llegó de pelota parada, con un cabezazo de Lucas Carrizo, quien había convertido el primer gol.

Huracán, que por ahora se ubica en el octavo puesto de la Zona A, mientras que Atlético Tucumán se ubica 25º entre 28 equipos en la tabla general de la temporada, en una inquietante posición de cara al descenso.

Si el equipo tucumano tuvo un mal campeonato, peor le fue a Tigre, que terminó último, con apenas 5 puntos y fue el equipo con más derrotas del torneo (11), incluida la que sufrió el sábado al perder 1-0 como local con Unión.

Al equipo santafesino le bastó con el gol de Joaquín Mosqueira a los 66 minutos para quedarse con tres puntos y terminar octavo en la Zona B.

La última fecha de la primera fase de la Copa de la Liga continuará este domingo con los partidos Sarmiento-Platense, Gimnasia y Esgrima-Banfield y Central Córdoba-San Lorenzo. El lunes se definirá la Zona A con Argentinos-Barracas Central, Independiente-Talleres, Instituto-River e Independiente Rivadavia-Vélez, mientras que el martes se jugarán los duelos cruciales de la Zona B, con Belgrano-Racing, Boca-Godoy Cruz, Defensa-Newell’s y Lanús-Estudiantes, y el miércoles completarán Rosario Central-Riestra.

LA NACION