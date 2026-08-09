Los fuertes posteos de Huracán tras vencer a San Lorenzo por 2 a 0

Luego de que Huracán venciera por 2 a 0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un partido que tuvo algunos tensos cruces entre los jugadores de ambos equipos y que rompió una mala racha del triunfador tras 25 años sin poder ganar como visitante, desde la cuenta oficial del “Globo” publicaron fuertes posteos para burlarse de su clásico rival.

“Che, Marito, parece una villa esto... Es una villa”, escribieron en la cuenta de X y acompañaron la polémica frase, que se hizo conocida y viral cuando la dijeron dos de los protagonistas de la serie El Marginal, con un video del momento en que los jugadores visitantes ingresaban al campo de juego.

Che Marito, parece una villa esto... Es una villa 🙄 pic.twitter.com/SRcO57ydG8 — CA Huracán (@CAHuracan) August 9, 2026

Luego, en otra publicación, el community manager de Huracán quiso emular una frase bíblica y chicaneó a los jugadores e hinchas de “El Cuervo” con el goleador del partido de la tarde de este domingo jugado en el Bajo Flores, Jordy Caicedo. “El elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos. Jordy 9:02″, rezó el picante posteo.

El elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos.



Jordy 9:02 🙏🏻 pic.twitter.com/0BVs8Ps7eS — CA Huracán (@CAHuracan) August 9, 2026

“El elegido” se refiere al delantero Caicedo, el “9” de Huracán. En la parte de la frase que dice “volverá a castigar... esta vez en sus dominios”, el Globo recordó que el goleador ya había anotado contra San Lorenzo en el partido anterior en el Palacio Ducó, en el triunfo por 1 a 0 de Huracán), y esta vez repitió, pero en la cancha del local. Como si se tratara de cita bíblica, “Jordy 9:02″ juega con el nombre del goleador, el número por el dorsal que lleva el ecuatoriano y el “02” representa el resultado final del partido.

Escándalo con Caicedo durante el partido

Cuando el delantero ecuatoriano marcó el segundo tanto para el conjunto del barrio de Parque Patricios, saltó los carteles de publicidad que estaban detrás del arco de Orlando Gill y realizó el ademán del famoso “Topo Gigio”, popularizado en su momento por el exfutbolista Juan Román Riquelme, hacia la tribuna del local. El gesto fue tomado como una provocación, por lo que de manera inmediata se sucedieron varios encontronazos entre los futbolistas de ambos equipos.

Entre los gestos de reprobación hubo un empujón del paraguayo Gill, que fue amonestado por el árbitro Darío Herrera. Pero la reacción del arquero titular de San Lorenzo no terminó ahí. Al ser enfrentado por el defensor de Huracán Lucas Blondel, el guardameta le pegó un duro cabezazo en la frente, que lo hizo ver la tarjeta roja a instancias del VAR.