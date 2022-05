Ídolo de Banfield y un emblema reciente de Racing: Darío Cvitanich, a los 37 años, anunció su retiro del fútbol

Darío Cvitanich, delantero de Banfield, anunció este martes su retiro del fútbol profesional, que se concretará luego del partido de la semana próxima (martes) en el Florencio Sola contra Universidad Católica, de Ecuador, por la quinta fecha del grupo C de la Copa Sudamericana.

”Difícil arrancar a despedirse y encontrar las palabras adecuadas para hacerlo. No es un chau, no es un hasta luego, ni siquiera es un hasta siempre. Creo que la palabra más adecuada es gracias”, escribió Cvitanich en su cuenta de la red social Instagram. Y agregó: “Queda un último partido en el lugar donde empecé y donde terminaré. Seguramente podría y debería ser más extenso en los sentimientos y agradecimientos a tanta gente que conocí y me ayudó, clubes donde me ha tocado estar y momentos únicos que guardaré en mi corazón”.

Darío en familia, con Chechu Bonelli y las hijas

”Pero la vida sigue y los proyectos personales y mi vida familiar hacen que tome esta decisión que viene desde hace tiempo y estoy convencido de que es el momento, entre la melancolía de lo que fue y la incertidumbre de lo que vendrá”, agregó.

➡️ Darío Cvitanich anunció que disputará su último partido como profesional ante Universidad Católica 🇪🇨, el próximo martes.



Toda la Familia Banfileña te desea lo mejor en lo que viene, @Daricvitaok 💚 ¡Gracias por tu amor incondicional a estos colores! 👏🏼 https://t.co/rfnLGGU7Bt pic.twitter.com/X3aiaGLfco — Club A. Banfield (@CAB_oficial) May 10, 2022

Cvitanich, que el lunes próximo cumplirá 38 años (nació el 16 de mayo de 1984 en Baradero, provincia de Buenos Aires), se mostró “feliz de haber podido lograr mucho más de lo imaginado”.

Y fue más allá: ”Me esforcé, sufrí, gané, perdí, me equivoqué, aprendí, pero sobre todo y finalmente, fui feliz”, cerró, agradeciendo a los clubes por los que pasó: Banfield, Boca Juniors, Pachuca (México), Ajax (Países Bajos), Niza (Francia), Miami FC (Estados Unidos) y Racing.

En Boca, justamente ante Banfield: Cvitanich, a punto de impactar una volea que terminará en el 2-0 M. Alfieri

Al mismo tiempo, hay novedades en el club del Sur. Claudio Vivas fue confirmado como nuevo director técnico de Banfield en reemplazo de Diego Dabove, quien resolvió su salida tras una reunión con la dirigencia. ”Claudio Vivas fue designado nuevo entrenador de Banfield y firmará contrato hasta diciembre de 2023. Tras haber mantenido una reunión en el predio de Luis Guillón con el presidente de la institución, Eduardo Spinosa, se decidió la contratación del técnico”, informó la entidad en un comunicado.

Y agregó: “El DT será presentado en conferencia de prensa este miércoles a las 14 en el Campo de Deportes. Bienvenido Claudio y equipo nuevamente a Banfield, les deseamos el mayor de los éxitos”. Vivas ya había estado en el club entre 2015 y 2016, primero como coordinador de inferiores y luego al frente del primer equipo en reemplazo de Matías Almeyda.

Claudio Vivas, en su anterior etapa en el Taladro Archivo

Spinoza se había reunido con Dabove para resolver su salida. Banfield cerró el lunes a la noche su participación en la Copa de la Liga con el empate 1-1 ante Atlético Tucumán, como local, pero todavía tiene dos partidos por jugar en la Sudamericana (el martes, de local con Universidad Católica de Ecuador, se despedirá del fútbol el delantero Darío Cvitanich).

Por eso la dirigencia aceleró las gestiones por el regreso de Vivas, exayudante de campo de Marcelo Bielsa. El “Taladro” ganó uno de los últimos ocho partidos y quedó afuera de las dos competencias. Dabove se despidió de Banfield luego de 25 partidos dirigidos con 10 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. El entrenador, de 49 años, había reemplazado a Javier Sanguinetti luego de un breve paso por Bahía, de Brasil, y se convirtió en el décimo DT en dejar su cargo en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

👉🏼 El presidente @EduardoJSpinosa se refirió a las últimas noticias de nuestra institución.



➡️ La finalización del ciclo de Diego Dabove.

➡️ La contratación de Claudio Vivas.

➡️ Darío Cvitanich y el anuncio de su retiro. pic.twitter.com/NWyXviwvpB — Club A. Banfield (@CAB_oficial) May 10, 2022

Antes lo hicieron Rodolfo De Paoli (Barracas Central), Iván Delfino (Patronato), Ángel Hoyos (Talleres), Cristian “Kily” González (Rosario Central), Mauricio Pellegrino (Vélez), Claudio Spontón (Platense), Diego Flores (Godoy Cruz), Juan Manuel Azconzábal (Atlético Tucumán) y Pedro Troglio (San Lorenzo).