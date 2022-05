Barcelona: el uruguayo Ronald Araujo terminó en el hospital luego de un tremendo choque de cabezas

Un impacto mayúsculo sacude al fútbol español. Ronald Araujo, jugador de Barcelona, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de la capital catalana tras sufrir una “conmoción” en el partido disputado este martes ante Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 36 de la Liga Santander.

”El jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una conmoción y ha sido trasladado a un centro hospitalario para realizar pruebas complementarias”, informaron los servicios médicos del conjunto blaugrana.

Ronald Araujo es retirado en ambulancia luego de un choque de cabezas durante el partido que disputan Barcelona y Celta de Vigo Joan Monfort - AP

Lo curioso es que el choque fue entre dos compañeros. Araujo chocó en el aire con Gavi, en un impacto de cabezas. Mientras Gavi quedó tirado en el piso, su compañero, en un primer momento retomó el paso con la intención de cubrir su sector defensivo y trató de seguir jugando. Pero luego de recorrer unos metros, se desplomó sobre el césped y requirió la intervención médica en el mismo terreno de juego.

El choque y la salida de Araujo

Las imágenes de televisión mostraron al jugador de Barcelona desmayado, mientras un compañero trataba de ponerlo de lado. Al mismo tiempo, Gavi (un joven de 17 años) se repuso sin problemas, las asistencias médicas saltaron rápidamente a ayudar al uruguayo (defensor, de 23), que recuperó la conciencia, aunque se pidió la entrada de una ambulancia en el campo.

Tras ser atendido, el jugador fue inmovilizado en una camilla y evacuado en la ambulancia hacia un hospital de las afueras de Barcelona. El partido continuó y el equipo local se impuso por 3 a 1, con tantos de Depay y Aubameyang (2). Iago Aspas convirtió para el conjunto que dirige Eduardo Coudet. Aunque el resultado, el partido en sí mismo, quedó a un lado: lo importante era seguir de cerca la salud del futbolista uruguayo.

Con el puesto de Champions ya asegurado, los azulgranas buscan amarrar la segunda plaza de la clasificación, que les permitiría jugar la Supercopa de España la próxima temporada. El equipo local impuso su mejor versión ante Celta, que les disputó la posesión del balón, pero que acabó con diez por la expulsión de Jeison Murillo.

Luego del partido, Xavi, el entrenador de Barcelona, llevó tranquilidad. “El Doctor nos ha dicho que estaba consciente. Al principio te asustas... Pasará la noche en el hospital, pero nada más, está bien”, comentó. Y se refirió al presente del equipo catalán: “Verticalidad y efectividad sí, tuvimos, pero no hemos estado bien. No hemos hecho un buen partido, pero aún así fueron tres puntos claves. Llevamos buena dinámica, pero la sensación no es de jugar bien al fútbol. Tenemos que jugar mejor, tener paciencia, entender el partido y, sobre todo, el dominio en campo contrario. Con diez del rival, sí fue más sencillo. En el once contra once nos ha costado, nos ha faltado, sobre todo en la primera parte. Pero hemos sido efectivos... son tres puntos importantes y seguimos en la lucha por quedar segundos”.