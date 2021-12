Ignacio Scocco: el quiebre emocional al anunciar su retiro, la frase que citó de Marcelo Bielsa y lo que piensa hacer de su futuro

ROSARIO.- Con la emoción a flor de piel, Ignacio Scocco le dio un cierre formal a su despedida de Newell´s con una conferencia de prensa en el estadio Marcelo Bielsa, donde dejó traslucir sus sentimientos.

“Quise despedirme aquí, en el lugar donde fui feliz y pasé los momentos mas lindos de mi carrera”, dijo con cierta dificultad mientras agarraba la camiseta número 32 que el club le había regalado instantes antes con la estampa de “Bicampeón”. “Fui feliz acá como nunca me lo imaginé. Siempre elegí volver porque lo mandaba el corazón”, agregó para luego quebrarse otra vez el delantero de 36 años.

El delantero repasó su carrera y su llegada al club también con un dejo de melancolía: “Parece que fue ayer cuando pisé por primera vez Bella Vista, cuando me traían mis viejos y tantas cosas más. Quiero recordar a cada uno de mis compañeros, a todos los entrenadores que tuve, y a todos los que estuvieron en cada momento”.

Consultado sobre el camino desde esos inicios hasta el hoy Scocco siguió mostrando sus sentimientos: “Uno tiene sueños de chico y de ahí a vivir lo que viví en el club, es increíble. Me llevo muchas cosas lindas, principalmente el amor que me entregó la gente genuina de Newell´s, que apoya en los buenos y malos momentos. Como dice Marcelo Bielsa , que los momentos buenos son menos. Voy a extrañar gritar los goles con el coloso repleto. No deja de haber algo de tristeza en eso”, aseguró.

Arsenal vs Newells. 21/11/21 Fotobaires

Con Maxi Rodríguez construyó una relación profunda dentro y fuera de la cancha, no solo profesional sino personal y familiar. Por eso, ya lo convenció para jugar algunos partidos en la liga Venadense, por el Hughes FC, de su homónima ciudad natal, para que el retiro duela menos. “Me voy en paz y con tranquilidad, no le puedo pedir más al fútbol. Me hubiera gustado despedirme adentro de la cancha, pero no se dio. Tenía la decisión tomada hace un tiempo, pero sin embargo estos momentos fueron duros”, contó con brutal honestidad.

“Me guardo en el corazón y en la mente los dos títulos logrados en el 2004 (con Américo Gallego) y el del 2013 (con Gerardo Martino). Quizás la espina clavada fue no poder ganar la Libertadores del 2013, porque sentimos que estábamos en condiciones de hacerla”, agregó.

El futuro lo encontrará en su ciudad natal, no sólo jugando, “sino aportando todo lo que aprendí para que los chicos puedan desarrollarse mejor, y porque no abrirle las puertas para que puedan llegar”. ¿Futuro como DT? “¿Por qué no? Es algo que puedo hacer, sí. Lo analizaré”.