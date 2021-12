Juan Martín Del Potro anunció que tiene intenciones de jugar en el ATP de Buenos Aires de principios de 2022

Juan Martín Del Potro no juega al tenis profesional desde junio de 2019, cuando se presentó en el césped de Queen’s, Londres. Aquella vez, un resbalón sobre el final de su victoria ante Denis Shapovalov por la primera ronda del torneo decantó en una mala noticia: el tandilense decidió retirarse del torneo debido al golpe. Desde entonces, se sometió a cuatro intervenciones quirúrgicas de rodilla derecha. No obstante, el tandilense, fiel a esa identidad de resiliencia que forjó recuperándose de otras lesiones en el pasado, todavía tiene chances de volver a jugar en el circuito. Este año se lo vio avanzando con su rehabilitación. El tenista publicó varias fotos suyas de entrenamientos en polvo de ladrillo. Y esta tarde, también en sus redes sociales, precisó que tiene intenciones de jugar a principios del año que viene en Buenos Aires y en Río de Janeiro.

“Sigo entrenando con todo, a veces mejores días que otros, pero siempre con la esperanza de volver a la cancha a principios del año que viene. Sería muy especial estar de vuelta en Buenos Aires y también quiero jugar en Río. En las próximas semanas voy contando cómo voy evolucionando” , escribió Delpo en su cuenta de Instagram.

Cuando visitó el último US Open para “recargar energías y sumar buena onda”, el jugador de 33 años había dicho que estaba jugando el partido de su vida. En esa ocasión, pudo pelotear con la leyenda estadounidense John McEnroe. Allí, en Flushing Meadows, fue el propio ex número 3 del mundo el que había abierto la posibilidad de reaparecer en el tour en febrero próximo durante la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, algo que sorprendió ya que habitualmente durante ese período prefería jugar en el ATP de Delray Beach, en la Florida estadounidense, sobre superficie dura. “No sé si me conviene volver en un torneo a cinco sets. Hay alternativas. Y en Argentina nunca jugué si no era por Copa Davis. Y allí hay un torneo a principios de año”, había dicho Del Potro en la ciudad estadounidense.

Del Potro jugó en oficialmente en Argentina en cinco series de Copa Davis, aunque por el ATP Tour solo lo hizo en una ocasión, en 2006. En aquella temporada, logró su primera victoria en el ATP Tour: por la primera rueda de Viña del Mar, por 6-2 y 6-2 ante el español Albert Portas. A los pocos días, el torneo porteño le entregó una invitación y el tandilense (tenía 17 años y era 155° del ranking) la aprovechó, dejando una buena imagen en su debut: perdió en la 1ª rueda ante el español Juan Carlos Ferrero por 6-2, 4-6 y 6-4.

El tenista Juan Martín del Potro en el ATP de Buenos Aires de 2006, su única participación oficial en el torneo durante su carrera. Sergio Llamera/Archivo Eduardo Puppo

Desde entonces, nunca regresó al ATP de mayor tradición del país. Su elección por los torneos sobre superficie dura en esa misma época del año, sus amplias diferencias con Martín Jaite (director del torneo) y las lesiones lo alejaron de esa posibilidad, años tras año. Pero ahora fue él mismo quien abrió la puerta. El ATP de Buenos Aires entonces asoma como el escenario de su regreso. Se jugará entre el 5 y el 13 de febrero del año entrante. El ATP 500 Río Open, que no se organizó este año por la pandemia, se desarrollará acto seguido: del 14 al 20 de febrero en Río de Janeiro.

“Siempre ha sido un sueño tener a Del Potro jugando el Abierto de Río y tenemos la esperanza de hacerlo realidad en 2022. Desde que cerramos el acuerdo de que haría su regreso al circuito en Sudamérica hemos estado siguiendo el largo proceso de recuperación de la rodilla, esperando que esté al 100% en febrero. Espero que el público brasileño, que le tiene tanto cariño como los argentinos a Guga, se sume a esta corriente positiva para que podamos verlo en acción en Río”, dijo hoy Luiz Carvalho, director del Abierto de Río.