Ilkay Gündogan, después de la gloria con Manchester City, tiene todo listo para ser jugador de Barcelona

Todo indica que, más temprano que tarde, Ilkay Gündogan será el nuevo refuerzo de Barcelona. Y lejos de convertirse en la novela del verano europeo, el anuncio sería inminente. Así al menos lo asegura la prensa tanto en España como en Inglaterra; incluso sugieren que el mediocapista alemán, de 32 años, firmaría un contrato por dos temporadas, con opción a una tercera. La situación es clara: el futbolista de Manchester City quedará libre a fin de mes. A pesar del intento del flamante campeón de la Champions League por retenerlo, el germano tiene decidido cambiar de aire y buscar nuevos desafíos.

Barcelona precisa un golpe de efecto para dejar atrás el frustrado regreso de Lionel Messi y, al mismo tiempo, disimular de la mejor manera posible la salida de un ícono del club blaugrana: Sergio Busquets. Aunque no ocuparía precisamente esa posición.

Gundogan deja el City después de ganar la Premier League, la FA CUp y la Champions League ap - AP

Según consigna el diario español Marca, Gündogan ya habría aceptado la propuesta económica de Barcelona. Sin embargo, se maneja con cautela porque precisa garantías de que el club catalán lo pueda inscribir. Desde la entidad azulgrana están convencidos de que eso será apenas un trámite y tendrían todo listo para hacer el gran anuncio. De hecho, ese medio deja trascender la información de que el dirigente Mateu Alemany está en Alemania para cerrar el vínculo.

El contexto económico de Barcelona permite comprender por qué el futbolista no quiere ilusionarse por anticipado. Aunque todas las partes coinciden en que el contrato que firmarán será de dos temporadas con la opción de ampliarlo a a una tercera en función del número de partidos disputados.

La idea del alemán y de la gente que maneja su carrera es cerrar este traspaso antes de irse de vacaciones, y si bien restan detalles, todo indica que cuando vuelva de su descanso posará con la camiseta de Barcelona y en esa ciudad vivirá hasta, al menos, mediados de 2025.

Gundogan se abraza con Guardiola, el técnico que lo potenció como futbolista y con el que ganó todo en Manchester City ap - AP

De todas maneras, el aspecto financiero no es menor. En Barcelona ya tuvieron ese problema al intentar repatriar a Messi, pero en el caso de Gündogan se le habría asegurado que el contrato podría ser avalado por la directiva en el caso de que no se generase suficiente límite salarial para incorporarlo. Esto se debe a que hay un margen pactado con LaLiga y parece que el futbolista ya se convenció de que no habrá problemas.

A Gündogan se lo relaciona con Barcelona desde hace varios meses. Más precisamente cuando en el club catalán advirtieron que el alemán estiraba sus tiempos para renovar con el City. Ante esa situación, el hecho de poder incorporar a un futbolista de tamaña jerarquía sin pagar el costo de una transferencia hizo que desde la dirigencia azulgrana aceleren los procesos para no dejar escapar la oportunidad.

En esta gestión, el rol del entrenador Xavi fue fundamental a la hora de seducir y convencer al futbolista, para intentar sumarlo a sus filas. De hecho, el propio Peo Guardiola reconoció que desde hace meses Xavi viene llamando al alemán para tratar de convencerlo de que se sume al Barça.

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin entrega el trofeo al capitán del Manchester City Ilkay Gundogan tras su victoria en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, el sábado 10 de junio de 2013, en Estambul. (AP Foto/Francisco Seco)

El crack que sufre de racismo y soledad

“Todavía tengo pesadillas sobre la escuela. No estoy bromeando. Puedo despertar con un sudor frío de pensar en viejos exámenes. Mis padres crecieron en Turquía y, en la cultura turca, existe un gran respeto por los mayores. Ninguno de mis padres había terminado la escuela. Nunca habían tenido la educación para conseguir trabajos bien remunerados. Entonces, cuando mi hermano y yo comenzamos la escuela, querían asegurarse de que la aprovecháramos al máximo”, contó, alguna vez. No siempre lo lograba: cuando volvía a casa, tenía un excesivo temor al ver las caras rigurosas de su madre, cocinera en un restaurante y su padre, de manos rocosas, conductor de camión de una empresa cervecera.

Una vida para explicar quién es. Una vida para luchar contra los molinos de viento. Una anécdota lo retrata de cuerpo entero, cuando fue moldeado a imagen y semejanza de Jürgen Klopp, DT y confidente. “Cuando llegué a Dortmund pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Estaba equivocado. Nunca me voy a olvidar de lo que pasó. Estaba buscando un departamento en la ciudad y escuché a cierta gente hablando de mí. Decían: “¿Viste su nombre? Gündogan… Eso es turco. ¿De verdad creés que se lo puede permitir?” Una vez que les dije que era futbolista, su tono cambió por completo. Oh señor, por favor entre, eche un vistazo. ¡Y estas personas eran inmigrantes también! Fue tan triste...”. La peor anécdota de su vida lo sigue acompañando.

Transcribió sus emociones más profundas en una dolorosa y extensa crónica en The Players Tribune. Ser turco, ser alemán. Ser, al fin de cuentas, una buena persona. “Hubo individuos que me dijeron que estaban sorprendidas de lo bueno que es mi alemán. Yo digo, ‘Bueno, crecí en Alemania. Sería una pena si no hablara el idioma’. Lo mismo sucedió al revés. Mis padres son turcos. Yo también me considero turco. Pero algunos turcos dicen: “Ahhh, ¿sos turco?”. Pertenezco a ambos países, pero a veces siento que estoy atrapado entre ellos. Dicen que no soy completamente alemán. Dicen que no soy completamente turco. Entonces, ¿qué soy, entonces?”, se preguntaba.

En octubre de 2011, siendo un aprendiz, ya vestía la camiseta de Alemania. No fue nada fácil tomar esa determinación. “Fue una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Crecí en Alemania y estudié ahí. Además, empecé a jugar fútbol en este país. Dos días después de que Alemania me invitara a la selección, Turquía lo hizo. Me decidí por Alemania y entonces me llamaron para jugar contra Bélgica en mi primer partido”, decía Gündogan, que tiene la doble nacionalidad; sus padres emigraron en 1979. Sentía a Jürgen Klopp como su padre, quiere a Pep como si fuera su maestro.

