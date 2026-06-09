Inauguración del Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Este jueves 11 de junio es la fecha marcada en el calendario 2026 para el inicio del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, certamen que romperá un sinfín de marcas a raíz de la participación de 48 seleccionados y de que por primera vez en la historia hay tres países anfitriones, lo que motivó la organización de tres ceremonias inaugurales.

El evento más esperado y trascendente es el primero porque se realizará en la antesala del primer encuentro del torneo que es México vs. Sudáfrica desde las 16 (hora argentina) en el estadio Azteca. La fiesta será 90 minutos antes del partido, es decir a las 14.30, y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefé.

La Ceremonia Inaugural de México será la primera y se realizará en el estadio Azteca [e]LI MUZI - XinHua

La Ceremonia de Apertura de México tendrá en el escenario a reconocidas figuras de la música de ese país que brillan a nivel internacional como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla. Aunque no se conocieron detalles de cómo se desarrollará, se informó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado” que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”.

El primer partido de la Copa del Mundo 2026 tendrá a los mismos protagonistas de la edición Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los africanos como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo y luego de la Ceremonia Inaugural de ese torneo, empataron 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.

El estadio Azteca, en tanto, se convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) porque también fue protagonista en 1970 y 1986, cuando la selección argentina ganó su segundo trofeo y Diego Armando Maradona lo levantó allí mismo.

Belinda será una de las artistas principales de la Ceremonia Inaugural del Mundial en México Scott A Garfitt - Invision

Las otras dos ceremonias

La FIFA le dio el gusto a los anfitriones de que cada uno tenga una apertura. Los otros dos eventos serán posteriores al del estadio Azteca, el viernes 12 de junio en Canadá y Estados Unidos en la antesala de los partidos que sus selecciones disputarán frente a Bosnia-Herzegovina y Paraguay, respectivamente. Los eventos comenzarán 90 minutos antes del horario programado para los encuentros.

A las 14.30 (hora argentina), iniciará la propuesta canadiense en el BMO Field de Toronto “con un viaje por Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que muestran al país de costa a costa”, detalló la FIFA. Además, precisó que, al igual que en las otras dos ceremonias, “los fanáticos en el estadio serán parte activa del espectáculo” en el que actuarán las estrellas mundiales Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otras.

Por último, a las 20.30 (hora argentina) se realizará la apertura estadounidense en el SoFi Stadium de Los Angeles con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros artistas de menor renombre.