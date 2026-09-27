La previa del partido entre Boca y Racing por cuartos de final de la Copa Argentina, que se disputa en Rosario, estuvo cargada de tensión: se produjeron incidentes en el ingreso de hinchas del Xeneize al Gigante de Arroyito.

Una hora antes del inicio del encuentro, se reportaron corridas, empujones y enfrentamientos con efectivos de las fuerzas de seguridad, que respondieron a los incidentes con balas de goma y gases lacrimógenos.

Incidentes en el ingreso de los hinchas de Boca al estadio Gigante de Arroyito

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a hinchas del club azul y oro avanzando hacia el estadio de Rosario Central en una columna, agolpados y apretados, mientras efectivos uniformados intentan contenerlos y mantenerlos dentro del corredor.

En las grabaciones difundidas también se observa a varias personas que levantan las manos y piden a quienes caminan detrás que reduzcan la velocidad, ante el riesgo de que se produzca una estampida. En medio de la columna, además, había niños que se escondían, gritaban o lloraban a raíz de lo sucedido.

Incidentes en el ingreso de los hinchas de Boca al estadio Gigante de Arroyito

“Vinimos desde Buenos Aires. Llegamos acá, tranquilos. Venimos a ver a Boca. ¿Y nos muelen a palos", se quejó un simpatizante del Club de la Ribera en diálogo con un móvil de Todo Noticias.

“A todos nos están pegando. La Policía no nos deja pasar. Le pegaron a chicos, hay gente desmayada. Es un desastre. Nos cortaron el ingreso. Es una vergüenza esto, es una vergüenza”, acotó otro.

Alrededor de las 16.30, un grupo de hinchas consiguió atravesar parte de los controles y la tensión aumentó rápidamente en las inmediaciones del estadio. Ante el desborde, uniformados respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Aún a pesar de los incidentes, el partido comenzó en el horario estipulado -a las 17-.

Un cruce con historia

Mientras en los alrededores del estadio continuaban los incidentes, futbolistas de Boca como Racing salían al campo de juego para realizar la entrada en calor y prepararse de cara el encuentro que dirige Andrés Gariano.

En La Academia, Vojvoda apostó por Facundo Cambeses; Gonzalo Escudero, Mateo Martínez y Marcos Rojo; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico e Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Mientras en los alrededores del estadio continuaban los incidentes, futbolistas de Boca como Racing salían al campo de juego para realizar la entrada en calor Marcelo Manera

Del otro lado, Boca formó con Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El duelo entre ambos equipos cuenta con 223 antecedentes. Boca se impuso en 94 oportunidades, mientras que Racing consiguió 74 triunfos y los 55 partidos restantes terminaron igualados.

Mientras en los alrededores del estadio continuaban los incidentes, futbolistas de Boca como Racing salían al campo de juego para realizar la entrada en calor Marcelo Manera

Por la Copa Argentina, en cambio, sólo se enfrentaron una vez: fue en la final de 2012, cuando el Xeneize ganó 2-1 y terminó levantando el trofeo. Santiago Silva y Lucas Viatri marcaron los goles del campeón.