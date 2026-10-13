Incidentes en Floresta: ocho barrabravas de All Boys quedaron detenidos tras enfrentarse con la policía

La previa del partido entre All Boys y Godoy Cruz por la Primera Nacional estuvo marcada este lunes por enfrentamientos entre barrabravas del club local y la Policía de la Ciudad, en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas, en Floresta. Según informaron fuentes policiales a LA NACION, ocho barras fueron detenidos y dos efectivos sufrieron heridas leves.

El episodio se desencadenó cuando dos integrantes de la barra que tenían prohibido el acceso por la aplicación del derecho de admisión intentaron ingresar al estadio. El personal policial les impidió el paso y, de acuerdo con las fuentes consultadas, otros miembros del grupo comenzaron a agredir a los efectivos.

En la previa del partido con Godoy Cruz, hinchas de All Boys se enfrentaron con efectivos de la Policía de la Ciudad

La intervención de la fuerza de seguridad incluyó el uso de gases lacrimógenos y balas de goma. Distintos videos que circulan en redes sociales muestran los enfrentamientos entre hinchas y policías en las cercanías de la cancha. En uno de los registros se observa a efectivos golpeando a personas que intentaban agredirlos y a un uniformado que rocía con gas pimienta a un hombre.

En otra grabación se escucha una secuencia de numerosos disparos. Otras imágenes muestran a los policías avanzando en formación mientras un grupo de hinchas les arroja objetos.

Algunas de las filmaciones muestran a los efectivos avanzando en formación y a hinchas de All Boys lanzando objetos

Los incidentes marcaron la antesala del encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional, programado para las 19. Dentro de la cancha, el partido también tuvo un cierre atravesado por los reclamos, a raíz de una decisión arbitral que generó polémica.

En el tramo final del encuentro, el árbitro Nicolás Lamolina sancionó un penal para Godoy Cruz por una falta que se había producido fuera del área. Con el marcador todavía sin goles, la decisión desató las protestas de los jugadores de All Boys. El lugar en el que se había cometido la infracción quedó en el centro de la controversia: de esa ubicación dependía que correspondiera un penal o un tiro libre.

Durante los enfrentamientos se escucharon disparos

En medio de los reclamos, Iván Zafarana le mostró al árbitro la jugada en un teléfono celular. En la Primera Nacional no hay VAR, por lo tanto Lamolina no disponía del sistema de videoarbitraje para revisar la acción que había sancionado.

Las protestas se prolongaron durante más de 20 minutos antes de que se resolviera cómo continuaría el juego. Finalmente, el juez modificó su decisión, dejó sin efecto el penal y determinó que el encuentro se reanudara con un tiro libre.

Sobre el final del partido hubo una polémica por una falta que se dio en el borde del área

Además de los reclamos por el fallo arbitral, el partido registró dos expulsiones del lado de All Boys. Zafarana recibió la tarjeta roja a los 88 minutos, mientras que Nardozza fue expulsado a los ocho minutos del tiempo agregado.

La controversia se produjo después de que Godoy Cruz ya hubiera tenido otra oportunidad desde el punto penal. A los 68 minutos, Martín Pino había fallado su ejecución, por lo que el conjunto mendocino no pudo aprovechar aquella ocasión para abrir el marcador. El encuentro terminó 0-0.