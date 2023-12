escuchar

Carlos Tevez siempre tuvo mentalidad ganadora. Lo hizo como jugador y también lo está demostrando en su corta etapa como entrenador. Le tocó asumir en un contexto difícil en Independiente, en pleno 2023: debía sacar al equipo de la zona porque había riesgo de descenso y terminó entre los primeros puestos de la Zona A de la Copa de la Liga, no clasificándose a la etapa final por diferencia de goles. Pero antes de que finalice el año, entregó un mensaje fiel a su estilo en función de lo que pretende para 2024.

El primero que buscó elevar la vara fue el propio director técnico: “Este será el primer plantel que armé y no tendré excusas. Sé perfectamente qué me pueda dar cada jugador y eso es una gran ventaja. Estoy tranquilo y confiado”, dijo Tevez, que llegó al club en el transcurso de la pasada Copa de la Liga.

Y lo que se mencionaba antes se ve en cada llamado a un refuerzo, en cada indicación que da en un entrenamiento. “Alan (Franco) es muy hincha de Independiente. Se lo dije a él por teléfono: ‘Te necesito acá para pelear el campeonato’. Después son negociaciones de él con el club, no es fácil”, manifestó Tevez sobre el defensor de 27 años que tiene contrato en San Pablo de Brasil hasta diciembre de 2025 y su salida es muy compleja.

El argentino Valentín Castellanos, izquierda, del New York City FC, disputa el balón con Alan Franco, del Atlanta United en duelo de la MLS en el Yankee Stadium, el domingo 21 de noviembre de 2021, en Nueva York. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Tevez resaltó la importancia de afrontar su “primera pretemporada como técnico de Independiente”, que tendrá su etapa más intensiva en Miami a partir del 2 de enero. El director técnico de Independiente aguarda por la llegada de “un defensor y un mediocampista” para completar un plantel con el que buscará “pelear el campeonato” del fútbol argentino, como no sucede hace tiempo en el club de Avellaneda. Aunque en principio no quiso revelar los nombres, con el objetivo de evitar el aumento de las cotizaciones, el entrenador terminó por aceptar que Alan Franco es el elegido para el puesto de marcador central y el ecuatoriano Johnny Quiñonez, del club Aucas, el apuntado para la mitad de la cancha.

Tevez reafirmó su deseo de contar con el futbolista surgido en las divisiones inferiores del club (“El jugador que quiero es Alan Franco”) en respuesta a la pregunta sobre las chances de arribo del experimentado Cristian Lema, futbolista de Lanús. Franco, de 27 años, marchó de Independiente en abril de 2021 hacia Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, después de coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2017 bajo la dirección técnica de Ariel Holan.

En el mediocampo, el entrenador del Rojo admitió que busca un “volante mixto”, capaz de realizar el juego “de área a área” y, en ese sentido, admitió que “Quiñonez es prioridad”, aunque aclaró que está “abierto” a otras posibilidades. “Me gusta el volante de área a área, no tanto el posicional. Fue lo que más nos costó el año pasado, pero no hay muchos así. Tratamos de buscar. Johnny Quiñónez es prioridad porque me gusta, sino se puede buscaremos una alternativa, que nos sirva y no nos salga tan caro”, comentó. Eso sí: descartó al Nicolás Domingo (38 años), también con pasado campeón en el club. “Tengo un gran respeto por él, es un chico muy querido en Independiente, pero traerlo para que no juegue me parece una falta de respeto. Tengo ya futbolistas con sus características y preferí serle sincero porque Nicolás (Domingo) es un jugador que dejó su huella acá”, comentó Tevez.

"Estoy feliz porque es mi primera pretemporada como entrenador y ya está en marcha el plan 360 que le propusimos a la dirigencia."



🎙 Carlos Tevez en conferencia de prensa pic.twitter.com/rwY11eKw7J — C. A. Independiente (@Independiente) December 28, 2023

Independiente ya contrató al centrodelantero del seleccionado de Paraguay Gabriel Ávalos, procedente de Argentinos Juniors como principal refuerzo y otras tres caras nuevas que ya trabajan junto al plantel: el lateral Adrián Sporle, el mediocampista Alex Luna y el atacante Ignacio Maestro Puch. ”Ávalos era prioridad. Todos le van a pedir que haga goles, obviamente. No pude hablar mucho con él todavía. Estoy contento porque empezamos a armar un grupo para poder pelear y eso es lo que me ilusiona”, comentó.

Tras firmar hace dos semanas un contrato hasta 2025, el entrenador aseguró que “el objetivo de todos es pelear el campeonato”, que Independiente no gana a nivel local desde 2002, ya sin la preocupación por la permanencia. “Hace mucho que no tenemos esa sensación”, reconoció. ”Lo importante es llegar bien al primer partido, para eso tenemos que hacer una buena base y no tenemos mucho tiempo. Se va a ver un Independiente con más confianza que el año pasado, un equipo que sepa a qué juega y eso es fundamental. Intentaremos jugar bien con la pelota, ser agresivos en ataque y presionar arriba en cualquier cancha”.

Adrián Spörle ya firmó su contrato y es nuevo refuerzo de #Independiente 👊



El lateral izquierdo, de último paso por Arsenal, llega libre y por dos años.



¡Bienvenido al Rey de Copas!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/yzGTeDPIfr — C. A. Independiente (@Independiente) December 28, 2023

Con respecto a los valores de las divisiones inferiores, Tevez se mostró confiado aunque también aportó cautela: analizar la participación de los pibes del club en el primer equipo: “Atencio tiene 21 años, no es un juvenil. Quiroga tiene 21 años, no es un juvenil. Parmo y Santi López tiene 17, sí son juveniles. Hay chicos de la Reserva campeona que no eran juveniles, hay una controversia con eso. Hay que entender que somos Independiente, no podemos jugar con eso, tenemos que ir a lo seguro”. Y al respecto, añadió: “Si lo ponemos en un partido importante y se cae, ¿de quién es la culpa? Yo pienso en Independiente. Si realmente decimos que somos el Rey de Copas, lo tenemos que demostrar. Me puedo equivocar, pero creo que lo que pongo en cancha es lo mejor para Independiente. Cuando hablamos de los chicos hay que ser más cautos. Obvio que todos queremos que jueguen los chicos, que son el patrimonio, pero lleva un proceso”.

“Si realmente decimos que somos el Rey de Copas, lo tenemos que demostrar”, es la frase con la que empuja Tevez a todo Independiente a tener un gran 2024.

LA NACION