Independiente del Valle - Flamengo: horario, TV y formaciones del partido de ida los cuartos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Independiente del Valle y Flamengo se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Olímpico Atahualpa, en uno de los partidos del grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Independiente del Valle viene de ganar ante Deportes Tolima por 3-1 mientras que Flamengo llega de ganar ante Cruzeiro por 2-1.
El grupo H de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.