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Independiente del Valle - Flamengo: horario, TV y formaciones del partido de ida los cuartos de final de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Independiente del Valle vs. Flamengo, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Independiente del Valle vs. Flamengo, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Flamengo se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Olímpico Atahualpa, en uno de los partidos del grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Independiente del Valle viene de ganar ante Deportes Tolima por 3-1 mientras que Flamengo llega de ganar ante Cruzeiro por 2-1.

Todo lo que hay que saber

  • Independiente del Valle vs. Flamengo
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 15 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Independiente del Valle y Flamengo en la tabla de posiciones

El grupo H de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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