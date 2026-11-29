Los penales le dieron Independiente un triunfo que había merecido largamente durante las dos horas de juego y lo metieron en las semifinales del Clausura. Tomás Marchori, el arquero de Vélez, volvió a atajar un par, pero sus compañeros desviaron tres, y le pusieron justicia a un 1 a 1 que no reflejó la cantidad y variedad de oportunidades que creó el Rojo. La opción de ver en continuado dos partidos brinda la inevitable posibilidad de la comparación. Es verdad que son absolutamente diferentes las circunstancias de una final de Copa Libertadores que la de un partido por el torneo local, más allá de que también sea decisivo y sin revancha. Pero pocas veces es posible apreciar tantas distancias entre una y otra manera de plantear un mismo juego, y sobre todo, en tan poco tiempo.

A los 8 minutos del silbato inicial de Facundo Tello, el Fortín y el Rojo ya habían fabricado la misma cantidad de acciones de peligro que las creadas por Palmeiras y Estudiantes durante los 90 y pico disputados en Montevideo un par de horas antes.

Valdez festeja el gol de Independiente: entre los 90 y el alargue salieron 1-1 JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Si al otro lado del río, la fricción y las interrupciones fueron la norma, a orillas de la General Paz nadie escatimó esfuerzos para asociarse y jugar. El local con más paciencia para elaborar en ese arranque; la visita con menos toque pero igual o incluso más profundidad; ambos con la misma determinación de lastimar al rival, pero con la pelota, no con los tapones de los botines.

En aquel breve lapso inicial no le acertaron al arco ni Nahuel Banegas ni Matías Pellegrini; casi la emboca de rebote Diego Valdés; comenzó su exhibición Tomás Marchiori desviando un disparo de Santiago Montiel al primer palo; y un roce en el tobillo de Thiago Silvero evitó un mal mayor ante un derechazo de Mateo Pérez Curci. Si en el Centenario “dolían los ojos” frente a tanto choque violento, en el José Amalfitani no se podía ni pestañear.

Por supuesto, era impensable que semejante ritmo se mantuviera sin variantes, pero la preocupación por generar fútbol antes que por destruirlo permaneció intacta sobre el césped.

Elías Gómez, lateral de Vélez, marca a Santiago Montiel JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

A priori, las bajas de Lucas Robertone y el pibe Policella podían pesar más en Vélez que las del Ezequiel Ávila y Santiago Arias en Independiente. La experiencia y capacidad de uno y el talento que despliega el otro parecían más complicadas de sustituir que los movimientos sin concreción goleadora del Chimy y la irregularidad del lateral colombiano.

La presunción se hizo notar a partir de los 20. Comenzó a costarle demasiado la recuperación en el medio al equipo de los Mellizos, y así el Rojo tomó el timón de la media cancha y obligó a Marchiori a renovar su carnet de héroe. Entre los 24 y los 26, el arquero les negó el festejo a Montiel, Iván Marcone y, en la más difícil, a Josías Palais, rechazando con las piernas un disparo a la carrera desde el borde del área del chica. La respuesta de Vélez demoró hasta los 38 y fue de las más claras. Pellegrini dejó mano a mano a Ronaldo Martínez y Santiago Mele le ganó la partida.

Juan Manuel Arrayago, la gran figura de la cancha en Independiente, presiona a Ronaldo Martínez JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Más allá de los deméritos propios, el Rojo se había quedado sin Copa Sudamericana 2027 en el momento que Palmeiras dejó a Estudiantes sin su quinta Libertadores, por lo que arrancó el choque en Liniers sabiendo que el único camino para no sumar un segundo año consecutivo sin competición internacional era ganar el Clausura. Lo tomó como un desafío y lo resolvió cumpliendo, tal vez, una de sus mejores actuaciones del año. Fue firme en defensa, ágil y concentrado en el medio y superó con creces su habitual promedio de situaciones de gol frente al arco contrario.

Mientras aguantaron las fuerzas, la segunda mitad mantuvo la dinámica y el espíritu ofensivo de la primera. También la disparidad en el control del juego y las llegadas. En todo momento, asomó superior Independiente. Aunque la inaugural de la etapa la tuvo Martínez -cruzó demasiado el disparo ante Mele-, las más numerosas fueron de los dirigidos por Jádson Viera: Montiel chocó con Marchiori y la parte superior del travesaño, y Banegas desperdició una ocasión ideal a pocos pasos de la línea.

Lo mejor del partidazo

La prolongación le sumó al agotamiento las emociones grandes que habían faltado. Encontraría el premio a su búsqueda incesante el Rojo en el primer córner a favor: repitió una vez más el 2 contra 1 que Vélez nunca tapó bien, lanzó el centro Montiel, quiso cortar Martínez y la dejó servida para la definición de Sebastián Valdez. No se achicó el local, y llegó al empate con un cabezazo imparable del delantero guaraní. Ya no dio para más. Los penales dictarían sentencia y le brindaron el pase al Rey de Copas. En Liniers, Vélez e Independiente armaron un partido intenso, con un afán irrefrenable por ganar a través del juego, de esos que vale la pena ver. Ya le hubiera gustado a la final de la Libertadores…