Independiente Rivadavia sigue invicto en el Maracaná por la Libertadores: empató con Fluminense

Independiente Rivadavia sigue invicto en el Maracaná, estadio que da certificado al mérito y el reconocimiento a los equipos que pasan por ahí con buen suceso. La Lepra lo hizo por partida doble este año. Hace cuatro meses dio el batacazo al vencer 2-1 a Fluminense por la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El sorteo volvió a emparejar a ambos conjuntos por los octavos de final e Independiente trabajó el partido con su solvencia y organización conocidas para traerse un 0-0 que lo deja muy bien parado el desquite del martes próximo, en Mendoza.

Maximiliano Salas, que fue titular por primera vez en Independiente, persigue a Ignacio Bruna Prado - AP

Independiente Rivadavia sigue dando la talla, mantiene una elogiable regularidad, no defrauda casi nunca, tanto en el frente local como en el internacional. En la etapa de zonas fue, junto a Flamengo, el equipo que sacó más puntos (16) en seis fechas, con un invicto de cinco triunfos y un empate. Avanzado el segundo semestre, en la Argentina comparte el primer puesto de la Tabla Anual, junto a Argentinos.

Su buen momento contrastó con la impotencia del Fluminense de Luis Zubeldía, inmerso en una racha de cinco empates y dos derrotas entre el Brasileirao y la Copa Brasil, en la que hace unos días fue eliminado por Vasco Da Gama.

No tuvo recursos Fluminense en el primer tiempo para sacar a Independiente de su registro de equipo consistente y bien plantado. Absorbió sin resentirse la baja del suspendido Florentín, un volante versátil y de largo recorrido. Con un esquema en el que Leonard Costa se replegaba para armar una línea de tres zagueros y luego se incorporaba al medio cuando se recuperaba la pelota, la Lepra le fue quitando espacios a un Fluminense que ejerció un dominio anodino, tedioso. La posesión del conjunto carioca llegó hasta el 77 por ciento en la primera etapa, pero recién pudo inquietar al arquero Bolcato en el final, con Soteldo gambeteando a tres rivales para sacar un remate que bloqueó Studer; la pelota le quedó a Hulk, que definió desviado.

Lo más destacado de Fluminense 0 - Independiente Rivadavia 0

Tras haber debutado en el segundo tiempo frente a Estudiantes (Río Cuarto), Maxi Salas fue titular por primera vez, acompañando a Arce. El exdelantero de River, a los tres minutos, con un zurdazo cruzado exigió un despeje al córner de Fabio. El ritmo cansino de Fluminense parecía un reflejo del rasgo veterano de su composición, con tres jugadores por encima de los 40 años (Fabio, 45; Thiago Silva, 41, y Hulk, 40).

En las competencias de la Conmebol volvieron las pausas de hidratación que se aplicaron en el Mundial. En el intervalo del primer período, un enojado Luis Zubeldía, con un tablero de la cancha en mano, levantó el tono ante sus jugadores: “Presten atención, carajo”.

El tirón de orejas no causó mucho efecto porque Fluminense siguió con pocas ideas e intensidad en la primera etapa. Entonces, Zubeldía metió mano en la formación con dos cambios para la segunda etapa. Uno de los que salió fue Rodrigo Castillo, una sombra del goleador temible que pasó por Lanús. Para revitalizar el ataque ingresaron el extremo uruguayo Canobbio y el media-punta argentino Luciano Acosta.

Fabiole tapa una situación de gol a Bonifacio, con Thiago Silva en el piso Bruna Prado - AP

El desarrollo tuvo más dinámica, Fluminense tomó riesgos y pasó por algunos sustos por los contraataques de Independiente. Tras una asistencia de Arce, el lateral Bonifacio quedó cara a cara con Fabio, que tapó la definición. El partido se hizo más abierto, mientras la ansiedad de Fluminense iba en aumento y un Independiente más sereno tenía oportunidades para sorprender.

Arce manejó con criterio un contraataque y en la acción siguiente Matías Fernández cruzó un derechazo combado que dio en un poste. Hubiese sido un golazo. Zubeldía siguió buscando soluciones en el banco. Mandó a la cancha a otro veterano, Germán Cano (38 años), ya más alejado de la versión goleadora que supo mostrar. Se fue Hulk, entre los silbidos de los hinchas.

En la segunda pausa de hidratación, Berti fue simple y sencillo en el mensaje a sus jugadores: “Estamos bien, estamos bien, sigamos así. Hay que seguir luchando en el medio”. El promedio de edad de Fluminense creció un poco más con la entrada de Ganso (36 años), un volante cerebral para un equipo que pensaba poco.

Salvo en un córner y en un remate alto de Cano, Independiente no sufrió. Supo cerrarles los caminos a Fluminense y provocó que la Conmebol eligiera como figura a Fabio por un par de intervenciones decisivas. Independiente Rivadavia salió del Maracaná tan entero como entró.