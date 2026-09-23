Independiente Rivadavia tomó una insólita decisión con la muleta del DT Alfredo Berti que se rompió en pleno partido con Barracas Central

Hay episodios que duran apenas unos segundos y se pierden en la vorágine del calendario. Otros, en cambio, adquieren una vida propia. Independiente Rivadavia encontró una manera tan inesperada como ingeniosa de extender uno de los momentos más curiosos del último fin de semana en el fútbol argentino: decidió sortear entre sus socios la muleta que utilizaba Alfredo Berti y que terminó destrozada durante el triunfo por 1 a 0 sobre Barracas Central.

La escena ocurrió a los 35 minutos del segundo tiempo en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Rodrigo Insua fue a disputar con vehemencia una pelota con Tomás Bottari cerca de la línea lateral. El futbolista de la Lepra mendocina cayó impulsado por la infracción y terminó impactando contra el banco de suplentes visitante. En el trayecto se llevó por delante una de las muletas de Berti, que quedó doblada e inutilizada. Las imágenes se viralizaron de inmediato por lo insólito de la situación.

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Berti, sin embargo, no perdió la compostura. El técnico continuó dando indicaciones hasta el final del encuentro pese a quedarse con un solo apoyo. El episodio tuvo todavía más repercusión porque el entrenador atraviesa la recuperación de una fractura de peroné sufrida semanas atrás durante un entrenamiento, cuando se resbaló al intentar patear una pelota. Desde entonces dirige los partidos con una bota ortopédica y muletas.

Lo que pudo haber quedado como una anécdota pintoresca tomó otro rumbo pocas horas después. Aprovechando la repercusión del video y el gran presente deportivo del equipo, la dirigencia de Independiente Rivadavia decidió convertir el objeto dañado en una pieza de colección para sus hinchas. A través de sus redes sociales anunció que la famosa muleta sería sorteada entre los simpatizantes del club.

La jugada entre Insua y Bottari que termina arrastrando al DT Berti, de Independiente Rivadavia, con las muletas y el tobillo fracturado

“Esta noche, contra Barracas, la muleta de Alfredo Berti no aguantó. El equipo sí: ganamos y estamos punteros solos”, publicó la institución mendocina en sus canales oficiales para presentar la iniciativa. El mensaje estuvo acompañado por las instrucciones para participar y rápidamente generó una catarata de comentarios, reacciones y pedidos de los fanáticos que aspiran a quedarse con una reliquia que ya forma parte del folclore reciente del club.

PATADÓN DE INSÚA Y A BERTI SE LE ROMPIÓ LA MULETA



El defensor de Barracas lo cruzó a Bottari, que terminó llevándose puesto a su DT.



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Los interesados deben comentar una publicación en Instagram explicando por qué quieren quedarse con la muleta. Sin embargo, el club estableció una condición innegociable. El ganador debe ser socio y tener la cuota al día. Si la persona sorteada no cumple ese requisito, la institución realizará una nueva selección hasta encontrar a un asociado habilitado.

En Mendoza, la ocurrencia fue interpretada también como una eficiente maniobra de marketing. El accidente se transformó en una oportunidad para afianzar el vínculo con los socios y, de paso, generar más, sobre todo ante un equipo que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Tras la victoria sobre Barracas Central, Independiente Rivadavia quedó como líder de la tabla anual y alimentó la ilusión de seguir peleando por objetivos importantes en la temporada.

La propia institución contribuyó a la construcción simbólica del objeto. En la comunicación oficial calificó la muleta como una pieza que representa “la pasión con la que se vive cada partido”, una forma de resignificar un accidente y convertirlo en emblema de un ciclo exitoso.

Para quedarse con la muleta rota de Alfredo Berti, los socios de Independiente Rivadavia tendrá que tener la cuota al día y hacer un comentario en las redes sociales JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025, se atrevió a los movimientos osados en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el mercado de pases contrató al colombiano Sebastián Villa cuando todos le recomendaban no hacerlo. Y, cuando este pasó a Boca, no dudó en ir en busca de Maximiliano Salas, uno de los jugadores marginados en el “container” de River.

Hace algún tiempo, en una entrevista con LA NACION, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló sobre el ingenio que debía tener para llevar adelante un club como el mendocino. “Independiente Rivadavia tiene jugadores del ascenso y está liderando la tabla, tiene de Excursionistas, de Ferro y no sé de dónde más… ¿A qué voy? Jugar en el ascenso no es un demérito, es un tránsito y a veces una circunstancia. Nació en Mataderos y le tocó empezar en Chicago, pero si es un buen jugador trascenderá del ascenso. Vuelvo a los 30 equipos: cuando vos tenés 30 vidrieras, tenés más oportunidades de mostrar tus productos", manifestó.

El fútbol argentino suele producir historias extravagantes, aunque pocas veces una herramienta ortopédica rota alcanza semejante protagonismo. En Independiente Rivadavia, la muleta de Berti dejó de ser un simple elemento de rehabilitación para transformarse en un trofeo inesperado. Una rareza que mezcla azar, marketing, sentido de pertenencia y el humor. Otra muestra de ingenio, sin ir más lejos.