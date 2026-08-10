Independiente Santa Fe: un goleador de 41 años y un entrenador que ya dio el golpe en el Monumental

Una circunstancia trágica para un vasto sector de Colombia, como lo fue el terremoto que a principios de la semana pasada afectó a regiones del centro-oeste del país y dejó más de 300 muertos y centenares de desaparecidos, derivó en un beneficio deportivo para River. La suspensión de la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana que debía disputar el miércoles 12 ante Independiente Santa Fe, en los 2600 metros de Bogotá, le concedió una semana de trabajo sin competencia oficial.

“Fue la primera semana en que tuvimos tres días de prácticas continuadas. Hubo varios jugadores que se fueron sumando y hay que acoplarlos. Vamos a mejorar. Tenemos un equipazo, vamos a jugar bien al fútbol”, expresó Eduardo Coudet, a quien le volvió el alma al cuerpo tras el 2-0 sobre Argentinos. Seguramente no hubiese sido lo mismo para River enfrentar a Santa Fe con la pesada mochila de cuatro derrotas consecutivas -cinco si se agrega la eliminación por la Copa Argentina-, que hacerlo tras vencer a Argentinos con algunos síntomas de mejoría futbolística a partir de los rendimientos del debutante Thiago Almada y de Ángel Correa. El ánimo es otro con respecto a una semana atrás.

Tras un primer paso indispensable en el Clausura, el calendario le abre a River el frente internacional. Obligado a improvisar con Lucas Martínez Quarta en el lateral derecho debido a la lesión de Gonzalo Montiel y a que Giovanni González no fue incluido en la lista de la Copa Sudamericana, River juega este miércoles, a las 21.30, ante Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final, etapa a la que accedió, no sin sufrimiento en más de un encuentro, tras finalizar primero en un grupo que compartió con Bragantino, Blooming y Carabobo.

El uruguayo Pablo Repetto, entrenador de Independiente Sante Fe Independiente Santa Fe

Santa Fe baja a la Sudamericana desde la Copa Libertadores, tras finalizar tercero en la zona, detrás de Corinthians y Platense (ganó en Vicente López y perdió en Bogotá). Antes de enfrentar a River debió superar el playoff ante Caracas.

En la competencia local, Santa Fe llegó hasta las semifinales -Junior lo eliminó en definición por penales- de la Liga Dimayor disputada en el primer semestre. En el torneo que se está disputando ocupa el 11° puesto, con cuatro puntos en tres fechas, tras una victoria, un empate y una derrota.

A causa del movimiento sísmico fue postergado el cotejo que el fin de semana debía disputar frente a Atlético Nacional, en Medellín. El último encuentro fue un 2-0 a Boyacá Chico, con el costo del desgarro que sufrió el arquero Andrés Mosquera. También quedó al margen por lesión el defensor Víctor Moreno y no llegaron a ser inscriptos los recientes refuerzos, el arquero Juan Espitia y el extremo Emerson Rivaldo. La formación base muestra un alto promedio de edad. De los 11 titulares contra Boyacá Chico, ocho tienen de 30 años para arriba.

🦁🔥 ¿PIERNA INHÁBIL? ¡ESO NO EXISTE PARA HUGO RODALLEGA!



👟⚽ Zurdazo y golazo del killer para el primero de Santa Fe vs. Caracas.



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El más veterano es su futbolista de más recorrido internacional: Hugo Rodallega, que acaba de cumplir 41 años. Con pasos por el fútbol de México, Inglaterra, Turquía y Brasil, Rodallega se incorporó a Santa Fe a principios de 2023 y suma 77 goles -la misma cantidad que anotó el argentino exBoca Omar Pérez, un ídolo de Los Cardenales- y 15 asistencias en 174 partidos. En esta Copa Libertadores marcó dos tantos (uno a Platense) en seis presencias. En los playoffs contra Caracas anotó uno en cada encuentro.

Tras la victoria ante Boyacá Chicó, Rodallega alertó sobre la importancia de no confiarse por el momento inestable de River: “Es uno de los equipos más grandes del mundo, hay que entender eso. Que haya perdido cinco o seis partidos seguidos no significa que será fácil para nosotros. No deja de ser River, un rival importante. Lo vamos a enfrentar cara a cara, mano a mano, si ganamos será con huevitos”.

En los días que la actividad futbolística fue interrumpida por el terremoto, Rodallega se sumó a los voluntarios que acarrearon cajas con ayudas para los damnificados. La sede de Santa Fe abrió sus puertas para recibir y distribuir más de 100 toneladas en comida y ropa destinadas a los afectados. Además, el presidente Eduardo Méndez se comprometió a donar un porcentaje de la recaudación que dejarán las más de 35.000 personas que cubrirán la capacidad del estadio El Campín.

Hugo Rodallega esta mostrando su solidaridad ayudando junto con sus compañeros de Santa Fe.



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Rodallega, con la selección Sub 20 de Colombia, le marcó un gol a la Argentina que tenía a Lionel Messi en el Sudamericano de 2005. En 2023, en un encuentro en el Bosque contra Gimnasia por la Copa Sudamericana, denunció gritos racistas desde las tribunas. “No mejoramos como humanidad, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Es una tristeza venir y sufrir racismo. Que te llamen mono, negro, es una falta de respeto y tristeza. Me duele más el entorno, lo que pasa en el estadio, que la derrota”, declaró después del encuentro.

El entrenador Pablo Repetto considera que su equipo llega a la serie en “un buen momento”. El DT uruguayo tiene un recordado antecedente contra River. Al frente de Independiente del Valle (Ecuador), hace 10 años eliminó al equipo de Marcelo Gallardo, que defendía el título, en los octavos de final de la Copa Libertadores, con una inolvidable actuación del arquero Librado Azcona en el Monumental. Luego, en semifinales, Independiente del Valle dejó en el camino al Boca que dirigía Guillermo Barros Schelotto.

Independiente Santa Fe eliminó en el play-off a Caracas y se clasificó para enfrentar a River CONMEBOL Sudamericana

“En aquel momento, River era más favorito de lo que podría ser ahora frente a Santa Fe. Independiente era un equipo joven, este Santa Fe es más maduro. Ganamos 2-0 de local, River salió a buscarlo y nos dejó espacios. En el Monumental quisimos atacar, pero no pasamos la mitad de la cancha y gracias al arquero perdimos solo 1-0″, recordó recientemente Repetto. La prensa colombiana tiene un reconocimiento especial por Repetto: “Si hay un entrenador en Colombia que sabe disputar copas continentales es Repetto”. Su mejor campaña en las copas de la Conmebol fue en la Libertadores 2016, cuando perdió con Independiente del Valle la final frente a Nacional de Medellín.

Su carrera en las copas Libertadores y Sudamericana suma 92 partidos, con 42 victorias, 16 empates y 34 derrotas. En las últimas horas, Repetto fue contactado por Nacional de Montevideo, que despidió a Jorge Bava, pero el conductor de Santa Fe se comprometió a cumplir su contrato.