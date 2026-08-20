Independiente Santa Fe vs. River, en vivo por la Copa Sudamericana: el minuto a minuto del partido
En el estadio Nemesio Camacho El Campín, un equipo alternativo de Coudet, condicionado por las bajas, busca un buen resultado en la ida
La formación confirmada de Independiente Santa Fe
El equipo del uruguayo Pablo Repetto para enfrentar a River como local por la Copa Sudamericana: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata y Hugo Rodallega (c).
La nómina titular del León 🦁 para enfrentar a River Plate por los octavos - ida de la CONMEBOL Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/5JlAleYHKV— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 19, 2026
La formación de River
Eduardo Coudet debió meter varios cambios en el equipo debido a las bajas, la mayoría por lesión. El principal cambio: Martínez Quarta de lateral derecho.
El 11 de River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi (c), Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Ángel Correa y Rafael Santos Borré.
📋 Equipo confirmado para esta noche ✔️#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/KeymxL6Hmk— River Plate (@RiverPlate) August 19, 2026
Cómo llegan River e Independiente Santa Fe
River llega a Bogotá después de cortar una serie de seis derrotas consecutivas en su último compromiso, logrando una victoria como local. El equipo dirigido por Eduardo Coudet accedió directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana después de terminar primero en el Grupo H, que compartió con Bragantino, Carabobo y Blooming.
Independiente Santa Fe disputó la Copa Libertadores durante el primer semestre y finalizó tercero en el Grupo E. Ese puesto lo llevó a los playoffs de la Sudamericana, instancia en la que eliminó a Caracas FC con un resultado global de 5-0 para clasificarse a los octavos de final.
Por qué la serie comienza una semana después
River e Independiente Santa Fe disputan el único cruce de ida de los octavos de final que quedó pendiente. El encuentro estaba previsto para el miércoles 12 de agosto, pero la Conmebol decidió postergarlo una semana a raíz del terremoto que afectó a distintas zonas de Colombia, con numerosas víctimas y daños materiales.
Bienvenidos al vivo de Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana
River enfrenta este miércoles a Independiente Santa Fe, desde las 21.30, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Dirige el venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium, pero podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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