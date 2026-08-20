Independiente Santa Fe vs. River, en vivo por la Copa Sudamericana: el minuto a minuto del partido

River llega a Bogotá después de cortar una serie de seis derrotas consecutivas en su último compromiso, logrando una victoria como local. El equipo dirigido por Eduardo Coudet accedió directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana después de terminar primero en el Grupo H, que compartió con Bragantino, Carabobo y Blooming.

Independiente Santa Fe disputó la Copa Libertadores durante el primer semestre y finalizó tercero en el Grupo E. Ese puesto lo llevó a los playoffs de la Sudamericana, instancia en la que eliminó a Caracas FC con un resultado global de 5-0 para clasificarse a los octavos de final.