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Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este martes desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama se enfrentan este martes desde las 19.00h en el estadio Nemesio Camacho (El Campin), por ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Independiente Santa Fe viene de empatar ante River Plate por 1-1 mientras que Vasco da Gama llega de ganar ante Olimpia por 4-1.

Todo lo que hay que saber

  • Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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