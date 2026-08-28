Independiente vendió a Gabiel Ávalos a Olimpia de Paraguay y San Lorenzo incorporó a Facundo Farías

Gabriel Ávalos seguirá su camino en Paraguay, dejará Independiente para sumarse a Olimpia. El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el club de Avellaneda y establece, además, “una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala”, según señala el comunicado del Rojo.

En ese marco, agregan, se incluye la cancelación total de la tercera cuota y de un porcentaje de la cuarta y última cuota correspondiente a la transferencia de Zabala, así como también comrpomisos futuros que el club mantenía con el propio Ávalos, alcanzando una suma total de US$ 950.000 por todo concepto. Lo que está claro es que el Rojo no recibirá dinero sino que le sirve para cancelar deudas.

Gabriel Ávalos continuará su carrera en Olimpia 🇵🇾



El delantero seguirá su camino en Paraguay, luego de que ambas instituciones alcanzaran un entendimiento total para concretar la operación.



El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo… pic.twitter.com/gawUUk5Vpi — C. A. Independiente (@Independiente) August 28, 2026

El comunicado oficial de Independiente sostiene lo siguiente: “El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el Club Atlético Independiente y establece, además, una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala.

“En ese marco, se incluye la cancelación total de la tercera cuota y de un porcentaje de la cuarta y última cuota correspondiente a la transferencia de Zabala, así como también comrpomisos futuros que el Club mantenía con el propio Ávalos, alcanzando una suma total de US$ 950.000 por todo concepto.

“Desde el Club Atlético Independiente queremos agradecerle a Gaby por el respeto, el profesionalismo y la entrega que demostró durante su paso por nuestra Institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”.

Farías, refuerzo de San Lorenzo

Facundo Farías dejó ayer Estudiantes para firmar contrato con San Lorenzo. El exdelantero de Colón, que había sido dirigido por Néstor Gorosito, es una luz de esperanza para el equipo azulgrana. “Pipo fue clave en mi llegada a San Lorenzo”, reveló Farías en diálogo conTNT Sports este viernes luego de firmar su contrato. Vale la pena recordar que el actual entrenador del Ciclón ya lo había dirigido en Colón y pidió expresamente por él como un refuerzo que puede darle un plus con respecto al plantel que ya tiene. “Me habló maravillas de este club. Es una muy buena persona y sé cómo trabaja”, agregó el santafesino, que había sido pretendido por Boca y River en su momento de explosión, también por Racing antes de arribar este último tiempo a Estudiantes, pero que tendrá el paso a un club grande en San Lorenzo.

El Ciclón, justamente, necesita futbolistas que desequilibren en ataque, ya que le cuesta mucho hacer goles, más allá de las voluntades que muestran Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

San Lorenzo informó oficialmente lo siguiente: “La operación se realiza a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra de USD 3.000.000 por el 80% del pase. Además, Estudiantes pagará una parte del contrato del jugador. El acuerdo no incluye ningún tipo de cláusula de repesca ni de rescisión anticipada”. Y agregó: “La negociación se terminó de formalizar hoy, cuando Facundo Farías firmó su contrato junto al presidente Marcelo Culotta, en la sede de Avenida La Plata”.

Facundo Farías debutó a las 17 años en Primera División. Fue a fines de 2019, en Colón de Santa Fe, club con el que se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional en 2021. Fue un título histórico para el equipo sabalero y jugó en un gran nivel. También fue compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami, donde arribó en julio de 2023. Y luego, en un momento que también había sido pretendido por Gustavo Costas para Racing, arribó a Estudiantes en enero de 2025. En el Pincha le costó consolidarse como titular: llegó a jugar 49 partidos pero apenas convirtió dos goles.

De este modo, Farías es el séptimo refuerzo de San Lorenzo para este segundo semestre de 2026, sumándose a Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Gustavo Del Prete, Martín Río, Juan Pablo Álvarez e Ignacio Zaballa.