Independiente vs. Platense, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente y Platense se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los papeles, el Rojo se perfila como favorito a quedarse con los tres puntos. El encuentro está programado para las 21.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota 1 a 0 ante Vélez en la jornada pasada por un gol de Thiago Aguirre. El Calamar, por su parte, está último con apenas una unidad, motivo por el cual la dirigencia contrató a Martín Palermo como DT, quien debutará este fin de semana, en reemplazo del destituido Walter Zunino. Viene de perder 4 a 0 con Talleres por un doblete de Rick y sendas anotaciones de Valentín Depietri y Franco Cristaldo.

Martín Palermo es el nuevo DT de Platense, club al que llevó a la final de la Copa de la Liga 2023 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año, por la cuarta fecha del Apertura. En aquella oportunidad, Independiente se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitante con un gol de Santiago Montiel. El antecedente más reciente en Avellaneda, en tanto, es del 24 de octubre de 2025, con goleada del Rojo por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Lautaro Millán, Felipe Loyola y Gabriel Ávalos.

Independiente vs. Platense: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 8 de agosto.

: Sábado 8 de agosto. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Independiente vs. Platense: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.69 contra los 6.26 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.31.