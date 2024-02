escuchar

Luego de seis jornadas en un mes, la Copa de la Liga Profesional llega al ecuador de su etapa regular, con la fecha de los clásicos, en la que se enfrentarán los archirrivales y que suele ser la más convocante del año. La acción comenzará este sábado en Avellaneda, donde Independiente y Racing se cruzarán desde las 17. Más tarde, a partir de las 19.30, Córdoba, Parque Patricios y Boedo vibrarán en simultáneo con Belgrano vs. Talleres y Huracán vs. San Lorenzo. La actividad del día se completará desde las 22 con otros dos choques interzonales, pero de escasísima historia: Sarmiento vs. Barracas Central y Unión vs. Independiente Rivadavia.

El Libertadores de América será testigo de un partido trascendente tanto para el Rojo como para la Academia. El local lidera la zona A, con una ventaja exigua: un punto sobre River y dos sobre Instituto, Argentinos Juniors y Barracas Central. Un triunfo sobre el vecino haría que los dirigidos por Carlos Tevez mantuvieran la cima de la tabla de posiciones y se acercaran a cumplir el objetivo de clasificarse para los cuartos de final. En este sentido, el entrenador fue tajante: “A los clásicos se los gana en los detalles y, también, en cómo vienen jugando los equipos”.

Tevez esperará hasta último momento a una pieza clave de su mediocampo: Lucas “Saltita” González, autor de un gol en Córdoba en el 2-0 a Instituto. “Creo que es importante para el equipo. Corrió, así que esperaremos al último entrenamiento para ver cómo se siente”, enunció el DT. El futbolista de 23 años tiene una lesión en el sóleo izquierdO, producto de un choque con Manuel Roffo, el arquero de Instituto, sufrida minutos después de que anotara el tanto.

El último Independiente vs. Racing en el Libertadores de América

También Racing llega con varios futbolistas tocados. A comienzos de semana, y tras la derrota (2 a 0) frente a Godoy Cruz en el Cilindro, los hinchas se preocuparon por la posibilidad de que los colombianos Juan Fernando Quintero ni Roger Martínez no pudieran estar a disposición de Gustavo Costas para el clásico. Sin embargo, el primero se entrenó con normalidad desde el miércoles y todo hace pensar que estará desde el inicio. Martínez, por su parte, sería suplente. La única duda en el equipo titular pasa por el acompañante de Agustín García Basso en la zaga central: Santiago Sosa y Nazareno Colombo disputan el puesto.

En Parque Patricios se medirán Huracán y San Lorenzo, que llegan de maneras opuestas. Mientras el Ciclón se dio un baño de alegría la semana pasada con su primera victoria en el certamen (2-0 a Tigre, el único equipo que hasta ahora no convirtió), el Globo perdió a Facundo Sava, su entrenador, tras el 0-1 a manos de Vélez en Liniers. Mientras en las oficinas del estadio Tomás Adolfo Ducó ultiman las negociaciones con Frank Kudelka para reemplazar al Colorado, frente al Ciclón el DT será Gastón Coyette, responsable de las divisiones inferiores del Globo.

El último Huracán vs. San Lorenzo en el Ducó

Como el equipo ganó y por momentos mostró un rendimiento aceptable, Rubén Darío Insua mantendrá la formación titular que venció al Matador el sábado pasado. El paraguayo Adam Bareiro volverá a portar la cinta de capitán y a encargarse de hacer los goles de San Lorenzo. No le va nada mal: es el responsable de más de 70% del total de los últimos 25 tantos del Ciclón. Lo acompañarán Nahuel “Perrito” Barrios e Iván Leguizamón.

En el Globo, Coyette ya decidió que Ignacio Pussetto y Walter Mazzanti sean delanteros de inicio. Resta saber si Huracán jugará con cuatro o tres hombres en el medio de la cancha. Si se define por el primer caso, Héctor Fértoli ocupará esa región del campo. Si, en cambio, opta por un 4-3-3, Leandro Garate volverá a ser el centrodelantero del equipo.

En Córdoba habrá otro choque de peso. El estadio Julio César Villagra, de Belgrano, será el escenario del clásico con Talleres, que viene de perder en su visita a Barracas Central por 2 a 1. El Pirata, en tanto, se dio la semana pasada el gusto de vencer por 4 a 1 Sarmiento. Y lo dejó sin entrenador, ya que Sergio Rondina abandonó el cargo. Fue el primer triunfo del conjunto dirigido por Guillermo Farré en el campeonato. Ese éxito aportó tranquilidad entre los hinchas, que además disfrutarán del regreso de Lucas Passerini, el 9 del conjunto, ausente ante Sarmiento por una suspensión. ¿Y Talleres? Se tratará del primer clásico de Walter Ribonetto como su entrenador, que podrá contar con el chileno Bruno Barticciotto, recuperado de una lesión.

El último Belgrano vs. Talleres en el estadio del Pirata

