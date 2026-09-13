Independiente vs. San Lorenzo, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido

Jadson Viera, DT, del Rojo, dispuso la siguiente alineación para recibir a San Lorenzo:Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan fedorco, Juan Arrayago y Facundo Zabala; Mayteo Pérez Curci e Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza y Matías Abaldo; Ezequiel Ávila.

En su regreso al equipo de Boedo, Ruben Insua eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Independiente: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Francisco Perruzzi y Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farias; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.