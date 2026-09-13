Independiente vs. San Lorenzo, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido
Se miden en el estadio Libertadores de América con el arbitraje de Facundo Tello
Gol de San Lorenzo
Un golazo de Farías. La tomó con espacios, fue para adelante y le pegó muy potente de derecha para clavarla en un ángulo. Ahora el clásico está 1 a 1.
Pisó el área San Lorenzo
Cuello recibió de Herrera y fue para adelante. Lo dejó en el camino a Arrayago, pero Zabala lo incomodó para que no defina y se la mandó al córner.
Comenzó la segunda etapa
Independiente le gana 1 a 0 a San Lorenzo en Avellaneda con gol de Arrayago. En el local no hay cambios y en el visitante habrá dos: salieron Perruzzi (tenía amarilla) y Rodríguez Pagano, entraron Herrera y De Ritis.
Final de la primera parte
Independiente le gana a San Lorenzo por 1 a 0. El gol lo hizo Juan Arrayago, jugador de 17 años. El equipo de Viera fue claramente superior y pudo irse al descanso por más ventaja.
Lo perdió el rojo
Godoy llegó hasta el fondo, por la derecha, envió el centro atrás. Ávila le dio mordido, pero le quedó a Abaldo. El uruguayo le pegó y Arboleda la mandó al córner. El tiro de esquina de Montiel casi se mete en el segundo palo, pero la sacó Devecchi.
Cierra mejor el rojo
En los últimos minutos, Independiente se acerca al final de la primera etapa mucho mejor que su rival. Más actitud, mayor posesión y también con situaciones más claras. Al equipo de Insua le costó en todos los sectores.
Disparo de lejos
San Lorenzo pudo juntar pases en ofensiva y la pelota le quedó a Farías. De larga distancia, el mediocampista probó con un remate, pero fue muy débil a las manos de Rey.
Pegó en el travesaño
Otra pelota parada para el rojo. El centro fue al área y Ezequiel Ávila ganó en las alturas y la peinó. La pelota pegó en el ángulo y se fue afuera. Casi llega el segundo.
¡¡UN GESTO TÉCNICO DE CRACK!! El Chimy Ávila metió un increíble cabezazo y el travesaño le dijo que no al 2-0 de Independiente en el Clásico vs. San Lorenzo.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026
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Se juega un verdadero clásico
Con más fútbol por el lado de Independiente, San lorenzo ahora quiere imponer condiciones, pero desde lo físico. De ese modo busca ir para adelante. Tanto Perruzzi, en el ciclón, como Marcone, en el rojo, fueron amonestados.
Probó de lejos
Independiente es superior a San Lorenzo. Se muestra movedizo y junta muchos pases. Montiel le pegó desde el vértice del área grande y Devecchi la atrapó sin problemas.
Independiente protagonista
El gol le hizo muy bien al local. Se armó de confianza, tiene la pelota y lo ataca a un San Lorenzo que sintió el golpe.
Gol de Independiente
Tras una infracción y una jugada preparada, Santiago Montiel envió un gran centro al área y el juvenil Juan Arrayago, de 17 años, ganó de cabeza para poner el 1 a 0 en el inicio.
¡¡EL ROJO MADRUGÓ AL CICLÓN DE INSÚA EN EL CLÁSICO!! Hermoso centro de Santi Montiel y golazo de cabeza del pibe Arrayago, para poner el 1-0 de Independiente en tan solo 6' PT.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026
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Mejor San Lorenzo
En el arranque, el equipo de Insua es el que tiene la pelota y el rojo lo espera. Buenos movimientos de sus jugadores, sobre todo, la aparición de Farías.
¡Se juega!
Independiente recibe a San Lorenzo en uno de los clásicos del fútbol argentino correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. Facundo Tello es el árbitro principal y Fernando Espinoza está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Independiente y San Lorenzo ya están en el campo de juego de Libertadores de América. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Marcone, por el lado del local, y Tripicchio en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Libertadores de América tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El historial y la última vez
Independiente y San Lorenzo se midieron un total de 212 veces en el profesionalismo. El Rojo logró 81 victorias, el cuervo 70 triunfos y los 61 duelos restantes fueron empates. La última vez que jugaron fue por la fecha 9 del Apertura: ganó el equipo de Avellaneda 2 a 1 como visitante.
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los jugadores están en campo de juego del Libertadores de América realizando los movimientos previos al duelo que comenzará 19.15.
Equipos confirmados
Jadson Viera, DT, del Rojo, dispuso la siguiente alineación para recibir a San Lorenzo:Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan fedorco, Juan Arrayago y Facundo Zabala; Mayteo Pérez Curci e Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza y Matías Abaldo; Ezequiel Ávila.
¡ASÍ FORMA #INDEPENDIENTE ESTA TARDE FRENTE A SAN LORENZO! #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/IhPfjmNNRT— C. A. Independiente (@Independiente) September 13, 2026
En su regreso al equipo de Boedo, Ruben Insua eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Independiente: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Francisco Perruzzi y Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farias; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.
☑️ Así forma #SanLorenzo 🆚 Independiente— San Lorenzo (@SanLorenzo) September 13, 2026
💪 ¡Vamos, Ciclón!
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Comienza su tercer ciclo
Luego de lo que fue la salida de Néstor Gorosito del Ciclón, Ruben Darío Insua debutará en el banco de suplentes como DT del Ciclón frente a Independiente. Será su tercera vez a cargo del Cuervo: estuvo en la temporada 2002/2003 y luego entre 2022 y 2024.
Cómo ver online Independiente vs. San Lorenzo
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cable y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante del clásico
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Independiente y San Lorenzo, correspondiente al grupo A y a la 9a. fecha del torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 19.15 en el Libertadores de América, con arbitraje de Facundo Tello.
El Rojo llega a este duelo con 13 puntos y en zona de clasificación. Un triunfo lo acomodará a una unidad de los líderes (Instituto y Vélez). Además, Independiente no gana en su estadio desde la segunda fecha. El Cuervo suma 10 y está afuera de los que se meten el playoffs, una victoria lo dejaría con los mismos puntos que su rival.
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