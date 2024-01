escuchar

Por primera vez desde que asumió como entrenador de Independiente, a fines de agosto de 2023, Carlos Tevez puede diseñar el plantel que él quiere para afrontar la Copa de la Liga 2024, que comenzará dentro de pocos días. El Apache ha sufrido varios contratiempos institucionales, como la cancelación de una pretemporada en Miami, pocas horas antes de subirse al avión, o la caída de algunos refuerzos que había pedido con insistencia, como el caso del defensor Alan Franco. Sin embargo, sus expectativas en el mercado de pases fueron parcialmente cumplidas con la llegada de varios refuerzos, entre ellos el delantero paraguayo Gabriel Ávalos.

Pero el entrenador de Independiente siempre deja tela para cortar al momento de tomar la palabra y hacer público sus pensamientos. No solo fútbol sale de la boca de Tevez, acostumbrado a sorprender con sus dichos y jamás esconder lo que piensa. En una entrevista con el programa Súper Mitre Deportivo, en Radio Mitre, el técnico del Rojo no tuvo reparos en opinar sobre la particular coyuntura social y política que atraviesa la Argentina. Y sin dudarlo, apoyó la flamante gestión de Javier Milei como presidente.

Carlos Tevez, en el entrenamiento del Rojo, para apuntar alto en el campeonato @Independiente

El Apache señaló que para Argentina “es un momento muy difícil” y dejó una definición optimista: “Yo creo que este es el camino para cambiar algo, tengo esperanzas en Milei”. Fue en el cierre de una extensa charla en la que, además de su actualidad en el Rojo, habló de su amor por Boca y de su rivalidad con River, entre otros temas.

“Nunca hablé con Milei, no lo conozco. Pero creo que es cuando tenés que dar un batacazo, y tenés que ser duro y fuerte para cambiar algo. Creo que aunque cueste, y sé que mucha gente esta sufriendo, ojalá este sea el camino que pueda cambiar algo”, expresó Tevez, que siempre se mostró cercano a las ideas de Mauricio Macri, con quien sostiene una amistad.

Macri y Tevez, en una reunión de hace tres años; el expresidente de la Nación y el Apache mantienen una buena amistad

Su apoyo a las decisiones que está tomando Milei fueron el corolario de una extensa charla en la que por supuesto se refirió a la necesidad de Independiente de volver a pelear por títulos. “Tenemos que acostumbrarnos a que Independiente empiece a pelear el campeonato. Una vez que vos te acostumbrás a eso, cada vez vas a exigir más y creo que eso es buenísimo; pero lleva un tiempo, un proceso. Porque acordémonos que, cuando agarré, estábamos peleando el descenso. Después nos salvamos y no nos faltó nada para clasificar a jugar los cuartos de final. Vamos por buen camino y creo que tenemos que llevar a Independiente a lo que es su historia y empezar desde abajo. Nos va a ir bien”, dijo Carlitos.

Y dejó un espacio para bromear con respecto a su estado de ánimo y la expectativa sobre lo que viene: “Estoy más cagado ahora que antes”, afirmó. Y explicó el motivo: “Este es el primer plantel que armo yo. Entonces, al ser directamente mío, tenemos que salir a ser protagonistas en todos lados”. Pero inmediatamente aclaró: “Miedo no tengo, no. Miedo teníamos en el barrio, ahora no. Quiero salir campeón con Independiente. Salir campeón como técnico creo que te da otra cosa. Entonces, como digo, si tenés la capacidad de ser campeón como entrenador, empezás a marcar un camino”.

Su identificación con Boca no ha sido un obstáculo para ser respetado por el hincha de Independiente, aunque Tevez reconoce que en un primer momento le generó dudas. Al respecto, contó una curiosa anécdota de cuando estaba por ser presentado como técnico del Rojo. “Recuerdo cuando íbamos con mis hermanos en la camioneta a la presentación y llegamos al estadio para hacer la conferencia de prensa. Había unos 50 o 60 hinchas. Estaba como en una curva. Y cuando nos damos cuenta estaban todos ahí, cantando y gritando. Estábamos los cuatro solos y les dije: ‘Estos nos van a matar’. Y dijimos: ‘O vamos para atrás y nos vamos a la mierda, o vamos para adelante y la bancamos como sea’. Hasta que uno nos golpeó el capó y nos gritó: ‘¡Vamos, Carlitos, vamos para adelante!’”, recordó, y sentenció: “Si no sintiera que Independiente es mi casa, estaríamos al horno. Hoy me siento como en casa. La gente valora mi trabajo.

Carlitos también rememoró situaciones de su época de jugador, como la rivalidad con River (“No me arrepiento de haberle hecho la gallinita”), y contó que Boca sigue siendo su gran amor, pese a que la realidad lo encuentra defendiendo otros colores. “Voy a morir siendo hincha de Boca”, afirmó y reconoció: “Creo que mi viejo no me perdonaría que yo esté dirigiendo a Independiente”. Además, contó sus sensaciones sobre la última final de la Copa Libertadores, en la que Boca cayó ante Fluminense: “Quería que Boca ganase la final de la Libertadores. Me puse triste por la derrota”.

Sin embargo, admitió que las obligaciones del presente lo llevaron a una suerte de desapego momentáneo en su pasión por Boca. “Siento que Independiente hoy es mi casa. De Boca hablo poco y nada, Independiente me lleva todo el tiempo”.

Mientras tanto, Tevez delinea su equipo para los desafíos que se vienen. Ya cuenta con varios refuerzos: Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Alex Luna (Atlético Rafaela), Adrián Spörle (Arsenal) y Jhonny Quiñónez (Aucas de Ecuador), y espera por la firma del mediocampista uruguayo Gabriel Neves, procedente a préstamo desde San Pablo, y del defensor central Juan Fedorco, proveniente de Nueva Chicago.

