Los hinchas de Independiente tienen con qué ilusionarse, luego del intercambio de declaraciones entre dos grandes figuras del fútbol mundial. Primero, fue por lo que expresó Sergio Agüero en una transmisión de Twitch. El Kun reprodujo un audio de su cardiólogo que alimentó la esperanza de retornar a las canchas de fútbol, luego de que se retirara a fines de 2021 por una afección cardíaca. Tras difundir lo que le dijo el profesional, el exdelantero de Manchester City expresó: “Si me llama Carlitos Tévez, ¿qué querés que haga? Tengo que hablar con el cardiólogo. No es mala jugar de doble nueve con Ávalos”.

Tras su declaración, tuvo una respuesta de Tevez. Durante la conferencia de prensa previa al clásico que se disputará el sábado entre Independiente y Racing en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, el entrenador del Rojo opinó sobre las palabras de Sergio Agüero. Tevez relacionó los dichos de su excompañero en Manchester City con el presente del club. “¿Quién no quiere tener al Kun, no? Primero yo como compañero y ahora como entrenador, así que, bienvenido, si puede, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, lo tendremos. Le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza para dársela al Kun, pero sí, obvio que sí, ¿Cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros? Sería buenísimo... Y Ávalos-Agüero, armaríamos así, cerrando los ojos, no tendré que cambiar tanto”, expresó entre risas, el DT del Rojo.

"¿QUIÉN NO QUIERE TENER AL KUN?". Carlos Tevez fue consultado sobre el posible regreso de Agüero al fútbol tras la revelación del Kun en su stream y bromeó: "le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza". pic.twitter.com/xFowQgWwrY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2024

Además, el Kun expresó mucho más sobre su sueño de regresar al fútbol: “Sí, estoy entrenando. Ojo, se vienen cositas. Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilitos, pero tengo que seguir bajando de a poco. Creo que mañana voy a bajar un poco más porque me estoy viendo la panza… Tengo un poquito de cerveza, pero nada”, bromeó también Agüero durante su Twitch.

Además, hubo otra actitud de Agüero que lo acerca al cuadro de Avellaneda. Durante la pretemporada de Independiente previo al inicio de la Copa de la Liga, el Kun se hizo presente en el predio de Independiente, en Villa Domínico. Allí estuvo con Carlos Tevez y los jugadores del plantel actual debido a que llevó a su hijo Benjamín a probarse al Rojo. Finalmente, el joven de 15 años quedó en la octava división de la institución.

Carlos Tevez junto a Sergio Agüero y Federico Mancuello Independiente

Pero durante la conferencia de prensa, Tevez también se refirió a las declaraciones que Gabriel Milito, otro referente de Independiente, hizo sobre su trabajo el equipo de Avellaneda: “Quiero agradecerle a Gaby porque uno no es de la casa y que un ídolo como él me respalde, le guste el equipo y pueda venir a la cancha a verlo, a mí me hace muy feliz. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Agradecerle a Gaby porque es un gran entrenador, gran persona y para nosotros que vivimos de ser entrenadores sabemos que es difícil que un colega te elogie. Para mí es doblemente gratificante porque Gaby es un gran entrenador, aprendo mucho de él. Que me respalde siendo ídolo de Independiente es muy importante”.

Y continuó: “Siendo entrenador, que te guste otro equipo no por ser hincha sino por cómo juega... Lo que todos los entrenadores decimos: tu equipo juega como uno es como persona. Uno trata de transmitir eso y a veces es bueno, a veces no tan bueno. Pero siempre agradecido a Gaby porque sus palabras sabemos lo que significan en el mundo Independiente. Es muy valioso”.

Milito fue muy elogioso con el trabajo de Tevez durante una entrevista con TyC Sports. “Carlos lo está haciendo muy bien, yo sigo mucho a Independiente, no hay que olvidarse que agarró al club en un momento muy complicado. Le dio una identidad al grupo, en el campeonato anterior sacó muchos puntos y en este creo que está yendo de menos a más. Independiente juega como jugaba Carlos: con el corazón en la mano”, dijo Gaby. Y agregó: “Lo veo bien en la toma de decisiones. Me gusta cómo juega el equipo. Me gusta con línea de 5 y de 4. Cuando juega con un punta o con dos. El primer tiempo con Central fue extraordinario. Ese es el nivel que Carlos debe querer tener con regularidad. Me gusta mirar a Independiente. Cuando hay que atacar lo hace bien. Cuando hay que replegarse y salir de contra también. Va por el buen camino”.

