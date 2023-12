escuchar

Independiente anunció en Nochebuena la contratación de su primer refuerzo para la temporada 2024: el centrodelantero Gabriel Ávalos, futbolista del seleccionado de Paraguay, procedente de Argentinos Juniors. ”Gabriel Ávalos es el primer refuerzo de Independiente. Llega proveniente desde Argentinos Juniors con un contrato por tres años. ¡Bienvenido al Rey de Copas, goleador!”, posteó el club en sus redes sociales, a minutos de la llegada de la Navidad. Poco antes, en su cuenta de Instagram, el propio jugador había adelantado su arribo a Avellaneda con un mensaje en una de sus historias: “Por todo con el Rey de Copas”.

Independiente pagará dos millones de dólares por la ficha del delantero, que tenía contrato vigente en Argentinos Juniors hasta el 31 de diciembre de 2024. El presidente del club de La Paternal, Cristian Malaspina, aclaró que la cancelación del pase no será a pago diferido. “Informen bien muchachos, no existe posibilidad que vendamos un jugador a pagar en 36 meses. Si bien el jugador aceptó la oferta; restan definir estos detalles con Independiente. Siempre primero Argentinos”, escribió en la red social X.

Gabriel Avalos es el primer refuerzo de #Independiente.



Llega proveniente desde Argentinos Juniors con un contrato por 3 años ¡Bienvenido al Rey de Copas, goleador!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/HIRoxD4t62 — C. A. Independiente (@Independiente) December 25, 2023

Ávalos, de 33 años, vestirá su sexta camiseta en el fútbol argentino después de defender los colores de Crucero del Norte de Misiones, Nueva Chicago, Godoy Cruz de Mendoza, Patronato de Paraná y Argentinos. Su mejor versión se vio en el “Bicho” de La Paternal, con el que jugó 122 partidos, convirtió 47 goles y brindó 14 asistencias. Ese rendimiento le abrió las puertas al seleccionado paraguayo, con el que suma 16 encuentros y dos tantos.

Independiente suma una nueva opción como centrodelantero, un puesto en el que dispone a Alexis Canelo, Matías Giménez y el uruguayo Martín Cauteruccio, de próxima salida, posiblemente al Sporting Cristal de Perú.El DT del “Rojo”, Carlos Tevez, espera además para esta semana la resolución de los préstamos del mediapunta de Atlético de Rafaela Alex Luna y del delantero Ignacio Maestro Puch de Atlético Tucumán.

#AAAJ - Informen bien muchachos no existe posibilidad que vendamos un jugador a pagar en 36 meses. Si bien el jugador aceptó la oferta; restan definir estos detalles con #Independiente.



Siempre primero Argentinos



Feliz navidad 🎅🏻 — Cristian Malaspina (@MalaspinaC) December 25, 2023

“Me llena de orgullo que los equipos importantes se fijen en mí. Eso indica que estoy haciendo bien las cosas”, repitió el Caballo Ávalos cada vez que su nombre queda asociado a una de esas instituciones que cuentan con millones de hinchas y una nutrida sala de trofeos. (El apodo, por cierto, no se lo ganó en las canchas, ya lo tenía cuando jugaba por diversión en los potreros de Edelira, el pequeño pueblo rural cercano a la frontera con Misiones donde nació y creció).

Un repaso a la trayectoria del goleador guaraní ofrece una larga lista de detalles curiosos. Desde su confesión de no haber sido él sino su papá quien en un principio puso más énfasis en la posibilidad de convertirse en futbolista profesional –”Su sueño era más fuerte que el mío”, contó alguna vez- hasta el hecho de haber estado en el radar de River y Boca en el último año y medio, pasando por su nula formación en divisiones inferiores, su hat-trick a los “millonarios” en el Monumental con la casaca de Patronato, o sus comienzos como marcador central “porque a los 16 años ya tenía esta altura y en la liga en la que jugaba con mis amigos las sacaba todas de arriba”.

Avalos atravesó algunas ausencias por lesiones en el último tramo con Argentinos, pero cada vez que jugó, rindió Instagram

“Hasta los 18 años nadie me había enseñado a perfilarme para recibir una pelota o cómo pararla cuando venía por el aire. Incluso mucho tiempo después lo mío era saltar, chocar, pelear en el área contraria. Fui aprendiendo de a poco, y con Gabriel Milito como técnico hice un curso acelerado. Él me hizo cambiar mi forma de jugar, me obligó a asociarme con los volantes, a tocar y girar, me animó a encarar en el uno contra uno”, reconoce el Caballo Ávalos.

Ahora, a los 33 años y en plena madurez psíquica y futbolística –”Creo que hoy soy un jugador estable, sé lo que puedo ofrecer y los demás saben qué pueden esperar de mí”, afirmó en una entrevista con el portal Goal.com-, Gabriel Ávalos quiere dar un paso más y brillar en Avellaneda.

