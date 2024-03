Escuchar

Carlos Tevez bajó un cambio. Eligió no cargar las tintas en Nazareno Arasa, el árbitro del 1-1 entre Independiente y River, pese a que sus decisiones en las dos jugadas polémicas de la tarde-noche de Avellaneda fueron contrarias a los intereses de su equipo: el gol anulado por fuera de juego a Ayrton Costa y, sobre todo, la no sanción de penal por un choque de Leandro González Pirez a Gabriel Ávalos. “El tema del arbitraje fue puntual con una cosa. Lo dejamos ahí. No son todos iguales. No son protagonistas. Ya está”, respondió el entrenador del Rojo ante la primera consulta sobre el desempeño del referí en el clásico.

El DT insistió, luego de la segunda pregunta sobre el asunto: “No desconfío del árbitro. Son dos cosas diferentes: nos dijeron que iba a pasar una cosa y pasó. Eso es lo que nos da bronca. Que te avisen y pase. A eso voy. Creo en los árbitros. Nunca hablé de ellos: a veces te dan y a veces te sacan. Fue eso puntualmente. Ya está, ya pasó”, insistió, sin calificar la actuación de Arasa en el partido con River. Y sobre sus polémicos intercambios en redes sociales con Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, resaltó: “Si tengo algo personal con alguien, lo arreglaré afuera”.

Además de rescatar el rendimiento de su equipo, de elogiar a Ávalos (“el trabajo que hace es muy importante; era cuestión de tiempo que se le abriera el arco”) y de hablarles a los hinchas (“estoy agradecido a la gente, pero quiero que me aplaudan porque se sienta identificada con el equipo”), Tevez confirmó su continuidad como director técnico rojo: “¿Mi situación? No voy a irme de Independiente. Tengo tres años firmados. Voy a quedarme”, afirmó.

Además, anticipó que “el Tevez políticamente correcto no va más”. “No van a encontrarlo. Si me buscan, voy a contestarle a cualquiera”, desafío, antes de afirmar que con “siete u ocho puntos” en las cuatro fechas que restan de la etapa regular de la Copa de la Liga Profesional sus dirigidos se clasificarán para los playoffs. “Veo el crecimiento que estamos teniendo como equipo. Este resultado es un envión”, aludió al empate en el Libertadores de América.

El entrenador eligió hablar mucho más de fútbol que del árbitro Arasa. Ni siquiera mencionó las jugadas polémicas. Se enfocó en lo suyo, elogioso: “Hicimos un gran partido, con un primer tiempo extraordinario, de igual a igual. Ellos se encontraron con el gol y nosotros seguimos de la misma manera. El equipo va a encontrándose”, evlauó.

Carlos Tevez fue aclamado por los hinchas de Independiente antes del enfrentamiento con River, al final de una semana en que defendió los intereses del club contra la dirigencia de AFA. Fotobaires

Y continuó: “Fue uno de los partidos que mejor jugamos en todas las líneas. Hicimos un partido completo. Es el camino por seguir. El que todos queremos. Aspiramos a esto. Me voy contento. Seguimos para adelante”. Entre tantos aspectos positivos que encontró, el ex delantero resaltó la buena cosecha de puntos: “Estamos peleando por el campeonato. Es importante pelear de igual a igual con equipos que vienen trabajando desde hace tiempo, son campeones y tienen una forma de jugar. Seguimos construyendo. Es lo meritorio de este equipo”.

Consultado sobre qué había dicho a sus dirigidos tras el 1-1 contra River, Tevez respondió: “No soy de hablar después de los partidos. No me gusta. Creo que el futbolista sabe más que nadie cuándo se jugó bien y cuándo no. Me gusta más hablar tranquilo el lunes. Tienen un descanso merecido. Entonces les daré mis sensaciones. Lo bueno y lo que hay que corregir. Hoy ya está. Llega un momento en el que ya no quieren ni verme”, dijo entre risas. Y, como había hecho días atrás con Rodrigo Rey, esta vez resaltó el trabajo de Iván Marcone, a pesar de que fue expulsado sobre el cierre del partido de este sábado: “Es mi capitán y estoy orgulloso de él”.

En el desarrollo, Independiente fue mejor que River, pero el tanteador no dio cuenta de eso. “Si hablamos de merecimientos... es muy difícil. Tenés que hacer los goles. Se hizo un gran partido. Dimos un espectáculo. No importa que seas de uno o de otro equipo: todos vienen a ver esto. Necesitamos este espectáculo”, sostuvo, a gusto con el encuentro en general, más allá de ser parte interesada. Pero en seguida volvió a su papel de DT rojo: “Vi que los pibes están todos metidos, queriendo que a Independiente le vaya bien. Veo el crecimiento que estamos teniendo como equipo. Vamos afianzándonos”, se esperanzó. E insistió: “Dimos espectáculo. Enfoquémonos en eso, y no en otra cosa. ¿Se entiende a qué voy? El fútbol argentino tiene que ir por este lado, tener más partidos de esta calidad de juego”.

Hacia el final de la conferencia de prensa en el Libertadores de América, el ex goleador dejó un mensaje para los hinchas: “Nunca vi a nadie al que p... y jugara bien. Si tu propia gente te p... se hace muy difícil. Nosotros venimos a trabajar. Estamos haciendo un buen trabajo. Seguimos trabajando para Independiente. Hay que quedarse con eso”. Y su Independiente va. Da pelea en lo más alto de la tabla de la zona A, lo que no es poco. Y en parte por eso los hinchas lo aplaudieron a rabiar cuando se anunció su nombre por los altavoces.

