Murió Eduardo Maglioni, gloria de Independiente y autor de un hat trick que todavía es récord

Eduardo Maglioni, gloria de Independiente, club con el que ganó seis títulos, entre ellos, dos copas Libertadores y una Intercontinental, murió este martes a los 80 años, según confirmó la entidad de Avellaneda. Delantero en una época dorada del Rojo, anotó 58 goles en 135 partidos, y registra un curioso récord Guinness: en el Metropolitano de 1973 anotó tres tantos en tan sólo 111 segundos, en un encuentro ante Gimnasia. “Estuvo ligado al club hasta sus últimos días, entregando hasta el final el amor que tenía por Independiente. Hasta siempre, Eduardo. Te vamos a extrañar”, publicó el club de Avellaneda en sus redes sociales.

Despedimos con dolor a Eduardo Maglioni, uno de los grandes jugadores de nuestra historia.



Autor de dos goles en la Final de la Copa Libertadores 1972 ante Universitario de Perú y ganador de seis títulos con el Rey de Copas: Metro 70 y 71, Libertadores 72 y 73, Interamericana 73… pic.twitter.com/FJopeRc5rc — C. A. Independiente (@Independiente) August 18, 2026

// // //

Su papá era comerciante de ramos generales de campaña en El Sombrerito, un pueblo ínfimo forjado por inmigrantes italianos, en el norte de Santa Fe. Eduardo Celestino, como se llamaba su padre, no confiaba en la poca infraestructura del lugar, y trasladó a su esposa a Reconquista para que llegara al mundo Eduardo Andrés Maglioni, el 14 de abril de 1946.

“Yo nací con una pelota de fútbol y fue el mejor juguete que tuve”, contó hace unos años en una entrevista el programa La cocina del fútbol, donde recordaría que a los 6 años iba a la escuela a caballo.

Siempre tuvo el anhelo de conocer Buenos Aires por el fútbol. Pero empezó por sus pagos. Primero, en Central Reconquista; luego, en la contra: Atlético Adelante. Siempre de 9. El gol en la sangre. Sarmiento de Resistencia fue a jugar un partido a Reconquista y se lo llevó. ¿Su debut? Un amistoso contra Boca, en 1965. Derrota por 3 a 1, pero le anotó un gol al Tano Roma. Más tarde, el Santos de Pelé fue al Chaco y Maglioni también anotó: fue 1 a 1.

Maglioni y su récord de goles en menos tiempo: fueron tres en un 1 minuto 51 segundos

Más tarde, en 1968, llegó finalmente a Buenos Aires, para fichar para River. Pero no pudo ser. Le ofrecieron probarse en Independiente. Y aceptó, pero como tenía temor de que se enteraran en River, lo hizo con otro nombre: Antonio Fernández. Marcó tres goles. Y quedó.

Debutó en la primera división de Independiente el 12 de octubre de 1969, en el triunfo por 2 a 0 ante Quilmes. Maglioni fue el responsable de ambos tantos. “Hice goles importantes, no muchos, pero importantes”, se sinceró.

Su primer título en el club de Avellaneda fue el del Metropolitano de 1970, en un tremendo equipo dirigido por Pedro Dellacha, con figuras como Pepé Santoro, Chivo Pavoni, José Omar Pastoriza, Chirola Yazalde, Raúl Bernao y Aníbal Tarabini, entre otros. Maglioni, que era el 9 alternativo, anotó 5 goles. Al año siguiente, con la ida de Yazalde al fútbol portugués, Maglioni se afianzó como centrodelantero titular en la obtención del siguiente Metropolitano, donde hizo 11 goles.

Hasta que llegó la Libertadores de 1972, la primera de la inolvidable serie de cuatro seguidas que conquistó Independiente y le valió el mote de Rey de Copas. Maglioni, que a lo largo de su carrera estuvo perseguido por muchas lesiones musculares, casi no jugó esa copa. Hasta que llegó la final. Volvió en el partido de vuelta, ante Universitario, en la vieja Doble Visera, luego del 0 a 0 en Lima. Maglioni marcó, uno en cada tiempo, los dos goles del triunfo por 2 a 1 que le dio la copa a Independiente. Lesionado, entre lágrimas, en el entretiempo le pidió al médico que lo infiltrara. “Juego 15 minutos, defino el partido y salgo”, le pidió. Y cumplió. Hizo el segundo gol, festejó y salió reemplazado por Manuel Magán.

Después de repetir en la Libertadores de 1973, una lesión casi lo baja del viaje a Italia para el partido con Juventus, por la Copa Intercontinental. Sin embargo, se subió al avión y fue titular en el épico encuentro en el Estadio Olímpico de Roma, donde una pared entre Bertoni y Bochini terminó con el 1 a 0 aportado por el gran número 10.

En aquel 1973, Maglioni es protagonista de un hecho que aún hoy nadie superó, según lo que marca el Guinness. Anotó tres goles en 111 segundos, a Gimnasia, por el Torneo Metropolitano.

Maglioni, abajo, con la Copa Intercontinental, luego de la conquista en Italia, en 1973

En Independiente dio lo mejor. Siguió su carrera en Huracán y luego en Colombia, donde hizo goles en Millonarios, Nacional de Medellín y Unión Magdalena. Las molestas lesiones hicieron que dejara el fútbol en 1976.

Forjó una gran amistad con Pepé Santoro y el Polaco Semenewicz y siempre estuvo vinculado afectivamente a Independiente. Su nombre, entre los grandes nombres de la época dorada del Rojo, brillará en el cielo de Avellaneda donde hizo gritar y celebrar. Goles importantes que valieron conquistas. Ese fue Maglioni, otra gloria roja que dio el paso a la eternidad.