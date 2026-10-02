India vs. Brasil por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre India y Brasil correspondiente al amistoso internacional se disputará este sábado 3 de octubre a las 11.00 h en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium, ubicado en la ciudad de Kolkata.

El momento de los equipos

India llega al compromiso tras haber registrado un empate 1-1 frente a Panamá en su última presentación. Por su parte, Brasil atraviesa un presente positivo tras haber conseguido una victoria por 4-2 ante Australia en su último enfrentamiento.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán imponer su estilo en este choque, aprovechando la oportunidad para ajustar piezas tácticas. El rendimiento goleador mostrado por Brasil en su reciente victoria sugiere un desafío importante para la estructura defensiva de India en su condición de local.

Lo que está en juego

Para India, este encuentro representa una prueba de carácter y jerarquía ante un rival de peso mundial. Para Brasil, el partido es una oportunidad para mantener la racha ganadora y seguir afianzando el funcionamiento colectivo del equipo dentro de su cronograma de partidos amistosos internacionales.