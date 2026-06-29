Indignación en Francia por una caricatura de Charlie Hebdo sobre Didier Deschamps y la muerte de su madre

Ya se sabe. Nada del material que publique Charlie Hebdo, el semanario satírico francés, pasa inadvertido. Pero en esta oportunidad, en medio de la Copa del Mundo de fútbol, realizaron una caricatura del técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps, que generó mucho ruido, polémica e indignación.

El equipo liderado futbolísticamente por Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé cerró el Grupo I del Mundial en el primer lugar, tras ganar sus tres partidos. Y este martes se medirá con Suecia, por los 16avos de final, en Nueva Jersey. Sin embargo, en la intimidad del grupo despertó mucho enojo lo publicado por Charlie Hebdo. Puntualmente, una caricatura de Deschamps sosteniendo por encima de su cabeza, como si fuera un trofeo, la urna con las cenizas de su madre, recientemente fallecida. En Francia muchos consideraron que la caricatura es una falta de respeto hacia el técnico en un momento de duelo personal.

La caricatura de mal gusto

Deschamps abandonó la concentración francesa en los Estados Unidos el martes pasado tras enterarse del fallecimiento de su madre, Ginette, para poder viajar a Francia y asistir al funeral celebrado el viernes. El DT regresó durante el fin de semana a la concentración del equipo en Boston y dirigió su primer entrenamiento después del triunfo de Francia ante Noruega por 4-1.

“Deschamps se lleva la copa a casa”, se lee en la caricatura, en la que está Deschamps potando una urna con la palabra “Mamá”. Hubo fuertes reacciones desde el ámbito deportivo, pero también político.

El diputado de LFI, Antoine Léaument, escribió en la red social X: “Esta caricatura no tiene gracia. Hay que ser insensible al dolor ajeno para reírse de él y publicar algo así. Didier Deschamps no es solo una figura pública: es un hijo afligido. ¿Acaso es mucho pedir un poco de respeto?“. El responsable de material técnico de la Federación Francesa de Fútbol, ​​Bachir Nehar, escribió en Instagram: “Caricatura repugnante. Siempre defenderé la libertad de expresión, pero esta idea de Charlie Hebdo es verdaderamente repugnante y, a mi parecer, cruel sin motivo alguno”.

El DT Didier Deschamps charlando con Kylian Mbappe en la concentración de la selección de Francia Thomas Padilla - Pool AP

También se manifestó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ​​Philippe Diallo, a través del medio Journal du Dimanche: “Esta caricatura me ha impactado. Todos fuimos Charlie [tras el atentado de 2015 contra la redacción del periódico], pero me pareció muy inapropiado para un hombre afligido. La FFF apoya la máxima libertad de expresión, pero esta caricatura sigue siendo irrespetuosa e indecente”.

Se cumplen tres años del atentado a Charlie Hebdo AFP

A lo que se refirió Diallo, vale recordarlo, fue al atentado a Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015, cuando dos terroristas islámicos irrumpieron en la redacción de la revista satírica francesa en París y asesinaron a varios miembros del staff, en un atentado que conmovió al mundo (en total hubo 12 muertos).