Inglaterra - Italia, por la Eurocopa: “Quiero vivir la alegría que no tuve como jugador”, dijo Roberto Mancini

El seleccionador italiano Roberto Mancini aseguró este sábado que quiere tener la “alegría” que no tuvo como futbolista, en la antesala de la final de este domingo entre Italia contra Inglaterra en el estadio de Wembley por la Eurocopa.

”Es quizás uno de los momentos más importantes de mi carrera, porque tuve la posibilidad de jugar en una selección Sub 21 y en una selección absoluta fantástica, pero no logramos ganar, pese a ser el mejor equipo en 1990. Quiero tener la alegría que no tuve como jugador, pese a haber jugado en selecciones fortísimas”, apuntó el DT en la conferencia realizada el día anterior a la gran final.

”Estoy contento por todo el trabajo que hicieron. Todos dieron más del 100 %, si no, no hubiéramos alcanzado la final. Estoy contento”, afirmó. Italia conquistó el grupo A con tres victorias y pasó en octavos a Austria (2-1), Bélgica (2-1) y España (4-2 por penales tras empatar en uno) aunque el entrenador ve a Inglaterra como “un rival difícil con grandes jugadores”.

”Inglaterra es fuerte, incluso en el banquillo cuenta con jugadores muy buenos. Pero nosotros también somos fuertes. Raheem Sterling mejoró mucho, es rápido, será necesario tener cuidado. Pero más allá de él, son todos buenos, técnicos y rápidos”, destacó.

”Será un partido muy difícil, pero debemos pensar en nuestro juego. Será el último partido, si queremos disfrutar, lo tenemos que hacer mañana. Luego los chicos se irán a las vacaciones, pero mañana nos podemos divertir”, concluyó.

Italia solamente ganó la Eurocopa en 1968 contra la extinta Yugoslavia y luego cayó en dos ocasiones en la final del 2000 (Francia) y 2012 (España).

“Con un corazón caliente y la cabeza fría”

El defensa Giorgio Chiellini también opinó este sábado para hablar de la final y se mostró igualmente ilusionado con poder lograr la segunda Eurocopa de la historia de Italia. “Sin un corazón caliente no sobrevives a una final en Wembley contra Inglaterra. Pero sin la cabeza fría tampoco. Habrá momentos en los que habrá que atreverse y otros en los que habrá que estar lúcidos. No es imaginable poder controlar el partido durante noventa minutos”, señaló en declaraciones que fueron replicadas por la agencia AFP.

“Disfrutamos de esta aventura, sentimos algo realmente diferente desde el inicio de esta expedición. Lo digo desde que decidí continuar este ciclo. Podemos hacer algo bueno. Queda un centímetro que debemos cruzar juntos”, afirmó. El capitán de la Azzurra se prepara para intentar frenar a Harry Kane, autor de cuatro tantos en esta Eurocopa. “Es un jugador físico, pero también técnico. Sabe dar asistencias, marcar de cabeza, tira desde lejos, lanza faltas... Es increíble, le admiro”, apuntó.

Télam