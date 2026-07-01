Inglaterra le ganó a RD Congo y jugará contra México por los octavos de final del Mundial 2026

Hay múltiples razones y mil maneras de ganar (y de perder) un partido de fútbol. Todos las conocen, ni siquiera hace falta enumerarlas. Pero hay una que solo dice presente de vez en cuando: el peso específico. Inglaterra, un equipo que sigue mostrando demasiadas caras en el Mundial 2026, incluso dentro del limitado espacio de 90 minutos, lleva bordado en la camiseta ese plus que resulta difícil de explicar, y que va más allá de sus infinitos fracasos en las instancias decisivas de los grandes torneos. Dicho de un modo más sencillo: Inglaterra es Inglaterra -y ahora se medirá con México-, mientras que a selecciones como la República Democrático del Congo, Costa de Marfil, Japón y otras muchas, pese a los progresos y los aportes de jugadores nacidos y criados en el exilio europeo, todavía les cuesta una enormidad sobreponerse a esa aura cuasi mágica que envuelve a aquellas que hicieron de este juego un fenómeno planetario. Más aún, cuando se enfrentan a un futbolista-estrella.

Los dirigidos por Thomas Tuchel estuvieron 70 minutos contra las cuerdas, y los 10 siguientes pensando en la condena de un alargue desgastante, pero cuentan con Harry Kane, un jugador completo con oficio de goleador y alma de bombero, siempre dispuesto a apagar los fuegos que enciende la irregularidad de su equipo. El choque ante un conjunto congoleño que no se achicaba, que pugnaba por no ser empujado hasta dentro de su área y que no renunciaba a defenderse moviendo la pelota en el medio, se le había complicado hasta más allá de lo admisible a los ingleses, cuando a los 16 minutos del final, Declan Rice subió por la derecha, su centro pasado cayó en los pies de Anthony Gordon que la devolvió al centro del área. Subyugado por el viaje aéreo del balón, Axel Tuanzebe no se percató que Kane había iniciado una carrera muy corta, no más de 4-5 metros, primero hacia atrás y después del giro otra vez hacia adelante. Suficiente para disponer de un metro de libertad, elevarse sin que nadie lo moleste, meter el cabezazo abajo y vencer el manotazo del hasta ese instante invencible Lionel Mpasi.

Toda la potencia de Harry Kane para anotar el segundo tanto de Inglaterra, que sufrió pero derrotó con lo justo a RD Congo ROBERTO SCHMIDT - AFP

Lo mejor, en todo caso, estaba por venir. A los 40, el arquero congoleño -suplente en el modestísimo Le Havre francés- le ahogó por tercera vez en la tarde el grito de gol a Jude Bellingham, el rebote llegó nuevamente a Gordon, que buscó a Kane en la puerta del área. Rodeado por tres rivales, el capitán de los Lions hizo correr levemente la pelota hacia su derecha para abrirse un hueco y despachar un disparo perfecto, recto, violento, inatajable, que perforó el ángulo izquierdo. Golazo, 2-1 y pase a octavos de final por una simple cuestión de categoría individual.

Pero antes de los dos zarpazos del “9” británico hubo un partido que en ningún caso logró despejar el rendimiento de un equipo inglés que no termina de subirse al carro de los candidatos, y que al mismo tiempo despidió con aplausos la dignidad y valentía de Congo.

Transcurrido medio Mundial ya puede asegurarse que la Inglaterra de Tuchel posee un mediocampo menos dúctil que el argentino, una delantera a años luz de la talentosa y contundente que ofrece Francia, un control desde la posesión bastante inferior que el de España o Marruecos, una defensa tan permeable como cualquiera, y hasta individualidades por debajo del nivel de algunas de Brasil o Portugal. Tantas desventajas solo pueden ser compensadas con un funcionamiento general muy aceitado que, por ahora, solo asoma de a ratos.

Brian Cipenga festeja con una pirueta la sorpresiva conquista de RD Congo contra Inglaterra, a los siete minutos de la primera parte Butch Dill - FR111446 AP

La primera pausa de hidratación sorprendió a los británicos 1-0 abajo en la chapa, coleccionando errores casi infantiles en los pases, desconectados de mitad de cancha en adelante y desajustes en el fondo, como el que acabó en el gol de los africanos: en el vértice izquierdo del área, Brian Cipenga recibió en soledad un largo pase de Chancel Mbemba, avanzó un par de metros y su derechazo se metió junto al primer palo que debía custodiar Jordan Pickford.

Lo que haya dicho Tuchel en ese nuevo “tiempo muerto” modificó el rumbo. Al regreso, enganchada al preciso pie derecho de Declan Rice (el mejor, exceptuando a Kane) y algunas gambetas de Madueke, Inglaterra fue sumando ocasiones y también un susto en forma de centro de Wan-Bissaka que empujó Yoane Wissa y devolvió el palo. El ágil Mpasi desbarató cuatro, dos cabezazos de Bellingham, una volea de Kane y una muy discutible que bien pudo ser interpretada como penal sobre el “9”.

Los cinco minutos iniciales de la segunda mitad estiraron la sensación de una igualdad cercana. No fue así. Demasiado discontinuo, el andar inglés volvió a desfigurarse al tiempo que Congo crecía en confianza, salía del fondo y amenazaba arriba, con 6 o 7 hombres pisando el área de Pickford. Hasta que a los 29 apareció el goleador y la balanza se fue inclinando hacia el platillo que contenía el peso específico de la jerarquía.

RD Congo fue un duro rival para Inglaterra como muestra la imagen entre Jude Bellingham (10) y Nathanael Mbuku ROBERTO SCHMIDT - AFP

Inglaterra alcanza los octavos de final envuelto en más incógnitas que certezas. Tuchel dispone de Kane, de Rice y de algunas gotas de Bellingham. Ante determinados rivales, también del peso específico que imponen el nombre y la historia, un equipaje que parece demasiado modesto cuando enfrente se paren los que viajan en el carro de los candidatos.