30 de noviembre de 2019

Con sus deficiencias estructurales, pero la cantera inagotable de recursos de la que siempre dispone el fútbol argentino, la Superliga de nuestro país da pasos para acercarse a la altura de las mejores ligas del planeta. Este lunes se hará oficial la alianza con la empresa Silicon Soccer para incorporar tecnología desarrollada en el Silicon Valley a fin de facilitar y transparentar el proceso de detección de talentos. Lo hará mediante Gloria, una revolucionaria aplicación en la que los jugadores podrán inscribirse de forma autónoma y ser reclutados por los clubes sin intermediarios, lo cual agiliza, y abarata, mucho el fichaje por parte de una entidad.

Creado por dos jóvenes emprendedores argentinos, Victoire Cogevina Reynal y Matías Castello, el sistema proyecta convertirse en un intermediario virtual para que jugadores de todo el mundo, especialmente los juveniles, ingresen en la órbita de los clubes asociados a ella mediante convenios con federaciones nacionales o ligas profesionales. "El objetivo de Gloria es crear un canal directo entre las partes, que sea entretenido, fácil de usar y eficiente", explica a la nacion Victorie, quien es licenciada en Marketing y durante varios años, junto a su madre Shalimar Reynal, se dedicó a la representación de jugadores latinos en la MLS de Estados Unidos.

"En mi tiempo en la agencia SR All Stars, recibía una gran cantidad de llamadas todos los días de jóvenes que buscaban club. Y lo primero que hacían era enviarnos un vídeo. Fue ahí que decidí asociarme con Matías para crear una plataforma centralizada donde todos los vídeos estuvieran disponibles y la oportunidad no tuviera que ver con un contacto y si con el talento", añade la empresario, que supo representar a figuras como Nicolás Lodeiro, Miguel Almirón y Héctor Tito Villalba.

Entre los principales interrogantes sobre Gloria, hay uno que acapara toda la atención: ¿cómo funcionará? El futbolista deberá completar su perfil con los datos básicos como su nombre, edad, altura, posición y pie hábil. Del otro lado estarán los clubes, que tendrán acceso a la base de datos y podrán filtrar según lo que están buscando. ¿Un arquero que juegue bien con los pies? ¿Un defensor con buen juego aéreo? ¿Un volante mixto? ¿Un delantero veloz que desequilibre por afuera? La tecnología de inteligencia artificial reconocerá cientos de patrones en las habilidades técnicas y conductas psíquicas. "Por ejemplo, si la persona demora más de un segundo y medio en tener una reacción después de perder la pelota o muestra un signo de frustración, será información clave para ver si tiene probabilidades de ser un futbolista profesional", explica Victoire, la única mujer CEO de una empresa de fútbol dentro de Silicon Valley.

La aplicación, que podrá bajarse de manera gratuita desde cualquier teléfono con sistema operativo Android o iOS a partir de marzo de 2020, solo plantea un requisito indispensable: que el protagonista del vídeo sea mayor de ocho años. Por ahora, el dispositivo cuenta con una lista de espera de más de 10.000 chicos, a la que acceden vía correo electrónico. Se presume que el número crezca exponencialmente después de su presentación oficial. "Por el momento, estamos enfocados en el mercado argentino, en donde se estiman que hay unos 4 millones de jugadores activos, además de ser uno de los exportadores de talentos más importantes del mundo", argumenta Cogevina.

Los jóvenes interesados en este currículum online podrán cargar sus datos básicos de manera gratuita, pero si desean agregarle vídeos deberán abonar un pago mensual de menos de dos dólares. "Parte de lo que cobramos va como comisión para la Superliga a cambio de que la entidad avale el producto y además nos den el usufructo de su marca. No cobramos porcentaje por las contrataciones, como si lo hacen los representantes. Cobrar por una transacción no está avalado por la FIFA, es ilegal y el negocio no está en eso porque claramente es un porcentaje mínimo de chicos los que llegan a ser contratados", añade Vicky.

¿Cuál es el beneficio que tendrá la SAF?

El acuerdo que la Superliga firmó con la empresa Silicon Soccer, la desarrolladora de Gloria, se extenderá por un plazo de 24 meses. Si bien aún es muy prematuro aventurar las ganancias, se estima que el 30 por ciento de los ingresos serán destinados a los 24 clubes que integran la Superliga. "Todavía no podemos hablar de qué tan redituable será el negocio. Lo importante es que es un revshare (negocio de inversión de ganancias compartidas) que le generará una nueva fuente de ingresos a la SAF y por lo tanto a los clubes que la integran.

"La Superliga es una entidad nueva, que tiene recién dos años de vida. Y desde que tenemos la responsabilidad de conducirla nos propusimos trabajar con la vanguardia tecnológica aplicada al deporte. Dentro de esta industria, el prestigio y la seriedad de este proyecto y sus inversores, nos garantiza un trabajo eficiente e innovador. Será una herramienta indispensable tanto para los chicos como para los 24 clubes que integran la SAF. Es un orgullo poder tener esta tremenda aplicación en nuestra Superliga", expresó Mariano Elizondo, Director Ejecutivo de la SAF.

Dentro de todo el proceso, lo que principalmente cambiará es la parte inicial (el que los clubes conozcan a un jugador que necesita), mediante ahorro de tiempo y dinero en viajes y grandes distancias de desplazamiento. "El trabajo de los agentes no va a dejar de existir. Siempre el jugador necesitará de alguien que lo asesore y represente sus intereses. Son dos tareas distintas", afirma la joven emprendedora de 27 años e hincha fanática de Racing.

Sus fuertes críticas al desempeño actual de los agentes deportivos en todo Sudamérica le valieron a Victoire amenazas e innumerables obstáculos para desarrollar el proyecto. Sin embargo, la seriedad de Gloria y el apoyo constante de muchos dirigentes de peso en el fútbol le permitieron sellar la primera alianza estratégica con la SAF. "Hay mucha gente molesta por el surgimiento de Gloria. Pero lo único que buscamos es democratizar el proceso de selección. Queremos potenciar trabajo de los representantes y abrir más posibilidades a los futbolistas sin medios económicos", aclara.

Impulsada por un fondo de Sillicon Valley, en San Francisco, Gloria será presentada oficialmente el próximo lunes en un evento que se realizará en el Estadio Monumental y al cual asistirán los principales inversores, los presidentes de los clubes más importantes de la Superliga y las principales autoridades de la AFA. "La App es una herramienta tecnológica capaz filtrar y categorizar el talento aficionado y profesional. No tengo dudas que las próximas figuras del fútbol argentino serán detectadas por esta aplicación", cierra Victoire.