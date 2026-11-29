River viene de eliminar a Lanús con un 3-1 en los octavos de final y afronta otra prueba decisiva en su intento de rescatar la temporada. Leonardo Ponzio recupera a Gonzalo Montiel, que cumplió las fechas de suspensión por la tarjeta roja en el superclásico. Instituto, por su parte, pasa por un gran momento, con una serie de nueve partidos sin derrotas que le permitió finalizar primero en la zona A. En la etapa anterior el equipo dirigido por Diego Flores eliminó a Huracán con un 2-1.

Nicolás Otamendi en la entrada en calor X @riverplate