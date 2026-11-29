Instituto vs. River, por los cuartos de final del torneo Clausura, EN VIVO
En la cancha de la Gloria, el equipo millonario intenta mantener la posibilidad de clasificarse para la Copa Libertadores
River domina con autoridad
En la primera media hora, River exhibe una superioridad que no se le veía desde hace tiempo. Con más del 60% de la posesión y varias ocasiones de gol, el equipo de Ponzio impone las condiciones del encuentro. Instituto, que recurre a las infracciones para cortar los avances del visitante, todavía no llegó al arco de Santiago Beltrán.
River no levanta el pie del acelerador
Más allá del penal que desperdició Driussi, el equipo de Ponzio mantiene la intensidad y la velocidad en sus ataques. Con un Santiago Espíndola inspirado, que le aporta dinámica y claridad en la mitad de la cancha, River domina el encuentro y no renuncia a la búsqueda del segundo gol.
Driussi desperdició el penal
Sebastián Driussi se hizo cargo de la ejecución, pero su remate bajo se estrelló contra el palo. River dejó pasar una gran oportunidad para ampliar la ventaja y el público de Instituto recuperó el entusiasmo en las tribunas de Alta Córdoba.
Penal para River
El conjunto millonario imprime velocidad a sus ataques y no le da respiro a Instituto. Un remate de Tomás Galván impactó en la mano de Leonel Mosevich dentro del área y Nazareno Arasa sancionó penal. River tiene la oportunidad de ampliar la ventaja.
¡PENAL PARA RIVER EN CÓRDOBA!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
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Gol de River
El equipo de Leonardo Ponzio plasmó su superioridad inicial en el marcador. Santiago Espíndola capturó un rechazo tras un córner, avanzó unos metros y remató desde afuera del área. Marcos Ledesma tapó el disparo, pero Gonzalo Montiel anticipó a la defensa y aprovechó el rebote para empujar la pelota a la red. River gana 1-0 en Alta Córdoba.
Un comienzo accidentado
El juego se interrumpió por un choque de cabezas entre Thiago Almada y Santiago Espíndola. Entre las infracciones, las interrupciones y el deteriorado estado del césped, al encuentro le cuesta adquirir ritmo en los primeros minutos.
CHOQUE DE CABEZAS ENTRE COMPAÑEROS: Espíndola y Almada fueron a buscar arriba en la mitad de la cancha y quedaron sentidos.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
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Alarcón, el primer amonestado
Fernando Alarcón, capitán de Instituto, recibió la tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Sebastián Driussi. El mal estado del campo de juego tampoco favorece la fluidez del encuentro.
Todo River pidió roja para Alarcón por esta infracción sobre Seba Driussi. ¿Qué te pareció?— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
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Driussi tuvo la primera ocasión
Tras un magnífico centro al segundo palo de Santiago Espíndola, Sebastián Driussi apareció libre de marcas y sacó un cabezazo cruzado que pasó muy cerca del poste. River avisó en el comienzo del encuentro.
¡CERCA SEBA EN EL ARRANQUE! Driussi se desmarcó en el segundo palo y el cabezazo pasó muy cerca del arco de Ledesma.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
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Comenzó el partido
River e Instituto ya juegan en Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio busca meterse entre los cuatro mejores del campeonato ante un rival que lleva nueve encuentros sin derrotas. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, penales.
La alineación de Instituto
Diego Flores define la formación de Instituto que recibirá a River: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Fernando Alarcón (capitán) y Leonel Mosevich; Hernán De la Fuente, Matías Gallardo, Gustavo Abregú y Diego Sosa; Jhon Córdoba Mosquera, Facundo Suárez y Jonás Acevedo.
𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟏 💪🏻🇦🇹— Instituto ACC (@InstitutoACC) November 29, 2026
Así formará #Instituto para recibir a River Plate por los Cuartos de Final del #TorneoMercadoLibreClausura.
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La formación confirmada de River
Leonardo Ponzio anuncia el equipo titular de River para visitar a Instituto en Alta Córdoba. Gonzalo Montiel regresa tras la suspensión y Francisco Ortega ocupará el lateral izquierdo de la defensa en lugar de Marcos Acuña, que estará en el banco de suplentes, al igual que Lucas Beltrán, cuyo lugar en ataque será ocupado por Sebastián Driussi. La alineación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi (capitán), Lautaro Rivero y Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
📋 Equipo confirmado para esta noche frente a Instituto ⚽#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/5tZYIqGeMA— River Plate (@RiverPlate) November 29, 2026
Casi cuatro décadas sin perder contra Instituto
River lleva casi 40 años sin perder contra Instituto; el 8 de marzo de 1987 la Gloria se impuso por 4-1 en Alta Córdoba. El último enfrentamiento entre ambos se produjo en julio de 2025, también en Alta Córdoba, y terminó con un 4-0 por tantos de Facundo Colidio, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina en dos ocasiones. De los futbolistas que participaron de aquel encuentro solo Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta permanecen en River.
¿Cómo llegan los equipos?
River viene de eliminar a Lanús con un 3-1 en los octavos de final y afronta otra prueba decisiva en su intento de rescatar la temporada. Leonardo Ponzio recupera a Gonzalo Montiel, que cumplió las fechas de suspensión por la tarjeta roja en el superclásico. Instituto, por su parte, pasa por un gran momento, con una serie de nueve partidos sin derrotas que le permitió finalizar primero en la zona A. En la etapa anterior el equipo dirigido por Diego Flores eliminó a Huracán con un 2-1.
Bienvenidos al minuto a minuto de Instituto vs. River
River visitará este sábado a las 22 a Instituto en Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura. El árbitro será Nazareno Arasa y tendrá a Lucas Novelli a cargo del VAR. La televisación estará a cargo de ESPN Premium y LA NACION seguirá al instante el partido.