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Inter Miami CF vs. Charlotte FC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

Inter Miami CF recibe a Charlotte FC en la jornada 35 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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Inter Miami CF vs. Charlotte FC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online
Inter Miami CF vs. Charlotte FC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inter Miami CF y Charlotte FC, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con confianza tras haber conseguido victorias en sus presentaciones previas. Inter Miami CF arriba al duelo tras superar por 2-1 a New England Revolution, mientras que Charlotte FC llega con el envión anímico de haber goleado 4-0 a Orlando City SC en su último encuentro.

Números de cara al partido

La actualidad estadística de ambos planteles refleja una alta efectividad ofensiva en sus compromisos más recientes. La capacidad de concretar situaciones de gol, evidenciada por los resultados positivos en la fecha pasada, será un factor determinante para definir el ritmo de juego en el Nu Stadium.

Lo que está en juego

En esta etapa avanzada de la temporada, cada unidad es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. La búsqueda de la victoria resulta vital para consolidar sus respectivas posiciones en la tabla y mantener el buen rendimiento colectivo demostrado durante las jornadas anteriores del torneo.

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