Inter Miami festejó y sacó pasaje a los playoffs, con cinco partidos para el final de la etapa regular 

Una victoria sin brillo, pero también sin sobresaltos. Un triunfo que empuja, porque el equipo necesita rodaje en una etapa que recién cumple su quinto episodio, y enseña que con apariciones fulgurantes de los caciques es suficiente. Inter Miami venció por 2 a 0 a New York City en el Nu Stadium, inaugurado en abril pasado, y con cinco fechas para la finalización de la etapa regular de la Major League Soccer (MLS) se clasificó para los playoffs. Un éxito que quedó sentenciado en el primer tiempo, después de los goles de Germán Berterame y Rodrigo de Paul, acciones en las que participó Lionel Messi. El capitán hizo un juego sin deslumbrar, pero las pinceladas fueron suficientes para arrancar aplausos y despertar entusiasmo entre los seguidores de las Garzas, que se ilusionan con un nuevo título.

Lionel Messi con sus pinceladas enseñó el talento y que es la guía de Inter Miami; jugó todo el partido frente a New York City CHANDAN KHANNA - AFP

Once minutos demoró en entrar en acción Messi. Recostado sobre la derecha, recibió y con una pincelada habilitó a Gonzalo Luján, que envió el centro para la aparición por el sector opuesto del español Sergio Reguilon, que remató de cabeza y descubrió una sensacional respuesta de Matt Freese, el arquero graduado en Economía en Harvard. Con poco, Leo encendía la esperanza de Inter Miami, que alistó a los argentinos De Paul, David Ayala, Luján y el nacionalizado mexicano Germán Berterame. Tres de los cinco criollos participaron en la apertura del marcador, que tuvo a Luis Suárez como asistidor para que Berterame rompiera el hechizo: el delantero no marcaba desde el 24 de mayo y ahora suma ocho festejos en la temporada.

Lionel Messi controla ante James Sands: Inter Miami se impuso por 2 a 0 y se clasificó para los playoffs de la MLS MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El juego de Messi fue de a ratos, como si dosificara el esfuerzo en un partido en donde el calor y la humedad se presentó como un escollo. Cada vez que se enchufó, marcó la diferencia: una corrida corta para combinar con su socio Suárez, la devolución de Lucho y el remate de Leo que fue bloqueado por la defensa de New York City, que sumó su duodécimo tropiezo y las posibilidades de ser parte de los playoffs se enredan: ahora está fuera hasta de los puestos de Repechaje. El capitán aparecía y desaparecía: después de la pausa de hidratación, el Kily González lo saludó con un beso y el tramo definitorio del primer tiempo lo exhibió con mayor protagonismo.

La misma relevancia que enseñó De Paul, que fue uno de los puntos altos de Inter Miami: despejó la jugada con el pase a Suárez en la apertura del marcador y llegó como centrodelantero para martillar y estirar la ventaja. Messi recogió un pase de Berterame y de cachetada, con el pie izquierdo, dejó de frente al arco el volante, que controló y clavó la pelota lejos de la estirada del guardavalla. Una estocada para empezar a sentenciar el partido, también para cumplir con el objetivo que se escondía detrás del juego: el pase a los playoffs. New York City tuvo en un penal que ejecutó Nicolás Fernández Mercau su mejor oportunidad: el delantero surgido en San Lorenzo esquinó el remate, pero el arquero canadiense Dayne St. Clair adivinó y rechazó el balón.

El resumen del triunfo de Inter Miami sobre New York City

La superioridad de Inter Miami fue colectiva e individual, a partir de la jerarquía de sus futbolistas: el liderazgo de Casemiro en la defensa, la dinámica de De Paul, el desequilibrio de Messi y la presencia amenazante de un artillero como Suárez, que también ensaya la función de pasador, como en los dos goles. En esos nombres descansó durante el segundo tiempo, donde administró las energías y las fuerzas, pensando en el futuro: el sábado es el siguiente compromiso, frente a Atlanta United, la franquicia que dirige Gerardo Martino y que se ubica anteúltimo en la Conferencia Este, aunque con chances de ser parte de los playoffs, porque seis puntos lo separan de Cincinnati y New York Red Bulls.

El argentino nacionalizado Germán Berterame abrió el marcador en la victoria de Inter Miami sobre New York City MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ciclo del Kily González hasta ahora cumple con cada paso: el rosarino arribó e Inter Miami coronó la Campeones Cup, tras el triunfo sobre Cruz Azul (México). Ahora, con la segunda victoria en la MLS –el sábado goleó 4-0 a DC United- firma el objetivo de jugar las rondas decisivas. Alcanzar al puntero Nashville es una misión compleja, porque nueve unidades separan al líder de las Garzas y el fixture marca que son cinco los partidos para el final de la etapa clasificatoria. Pero sumar tiene premio: las plazas a la Concachampions.