Inter Miami y la selección de Hong Kong se enfrentan este domingo en un nuevo amistoso de pretemporada. El equipo capitaneado por Lionel Messi acumula 12 partidos sin ganar contando el final de la temporada pasada y los cuatro partidos que afrontó en lo que va del 2024 (en el último de ellos fue goleado 6 a 0 por Al Nassr), por lo que necesita mejorar sus actuaciones. El encuentro comienza a las 5 (horario argentino) y se disputa en el Hong Kong Stadium, con transmisión de la plataforma de streaming Apple TV+.

En lo que va de la pretemporada, las Garzas no ganaron ningún partido: empataron 0 a 0 con El Salvador y cayeron por 1 a 0 ante Dallas, 4 a 3 contra Al Hilal y 6 a 0 frente a Al Nassr. ”Indudablemente los resultados y el rendimiento del equipo no fueron los mejores en Arabia Saudita. Esperamos poder revertir el rendimiento y el resultado en el partido con la selección de Hong Kong”, dijo el DT, Gerardo ‘Tata’ Martino, quien aún no consiguió que el combinado de la Florida muestre su mejor versión.

Gerardo 'Tata' Martino y Lionel Messi deben ser las caras de una necesaria mejoría en Inter Miami - - AFP

Inter Miami vs. Hong Kong: todo lo que hay que saber

Amistoso de pretemporada.

Día: Domingo 4 de febrero.

Hora: 5 (horario argentino).

Estadio: Hong Kong Stadium.

TV: No disponible en la Argentina.

Apple TV+: la única opción para ver a Messi

Apple TV+ es un servicio de streaming con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más. Está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos que poseen iOS. También se puede ver en Smart TV’s y en televisores compatibles con AirPlay, a través de la app o directamente en tv.apple.com. Además, para ver al astro rosarino desde la Argentina, se necesita contratar el paquete “MLS Season Pass”.

La plataforma de streaming Apple TV+ transmite todos los partidos de Inter Miami APPLE - APPLE

La pretemporada de Messi y los primeros partidos oficiales

El Salvador 0 - 0 Inter Miami.

FC Dallas 1 - 0 Inter Miami.

Al Hilal 4 - 3 Inter Miami.

Al Nassr 6 - 0 Inter Miami.

Hong Kong XI vs. Inter Miami - Domingo 4 de febrero - 6.00 - Amistoso de pretemporada - Hong Kong Stadium.

Vissel Kobe vs. Inter Miami - Miércoles 7 de febrero - Horario a confirmar - Amistoso de pretemporada - Estadio Nacional de Japón.

Inter Miami vs. Newell’s - Jueves 15 de febrero - Horario a confirmar - Amistoso de pretemporada - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Real Salt Lake - Miércoles 21 de febrero - 22.00 - Fecha 1 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

LA Galaxy vs. Inter Miami - Domingo 25 de febrero - 22.30 - Fecha 2 de la MLS - Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Orlando City - Sábado 2 de marzo - 18.30 - Fecha 3 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.