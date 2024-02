escuchar

Este jueves, desde las 21.30 (hora argentina), Inter Miami y Newell’s se enfrentan en un amistoso internacional en el marco de la pretemporada del equipo estadounidense. El encuentro se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Apple TV+, aunque también es necesario tener contratado el “MLS Season Pass” para poder seguir el encuentro.

Lionel Messi, quien sería titular en el cotejo ante la Lepra, afrontará un partido con un condimento emotivo ineludible. Se enfrentará al club de sus amores, al que lo vio dar sus primeros pasos antes de partir hacia el Viejo Continente para convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos, dejando una huella imborrable en Barcelona. Desde entonces, la ‘Pulga’ solo “compartió cancha” con la camiseta de Newell’s en la despedida de Maximiliano Rodríguez en junio de 2023, aunque, al igual que ocurrirá este jueves, no la utilizó, sino que la enfrentó.

Lionel Messi y Maximiliano Rodríguez con la camiseta de Newell's, antes de la despedida de la 'Fiera' Newell's Old Boys

Inter Miami vs. Newell’s: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día: Jueves 15 de febrero,

Hora: 21.30 (horario argentino).

Estadio: DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

TV: No disponible en la Argentina.

Streaming: Apple TV+.

Lionel Messi y su pasado en Newell’s

En marzo de 1994, Lionel Messi pateaba la pelota y gambeteaba rivales en Newell’s Old Boys de Rosario. El día 30 de ese mes quedó registrado en los libros como el día que el astro rosarino firmó su primera ficha en las categorías inferiores del club de sus amores. En ese momento, era más ‘Pulga’ que nunca: tenía apenas seis años. Previamente había jugado en Abanderado Grandoli y Central Córdoba, otros dos equipos de la ciudad. Años después, la Asociación Rosarina de Fútbol elaboró un informe completo del paso de ‘Leo’ por las inferiores de Newell’s hasta 1999. Los números ya eran la real prueba de la calidad de su fútbol: convirtió 234 goles en 176 partidos.

Un regreso ¿imposible?

La posibilidad de que Messi juegue en la Argentina es una ilusión que estremece a todos. Sin embargo, cada vez pareciera haber menos chances de que suceda. En 2018, en una entrevista con la TV, él mismo habló sobre el tema: “Siempre dije que tengo ganas de jugar en el fútbol argentino, que no sé si se dará o no, pero lo tengo en mente”. Frente al interrogante de si jugaría sólo en Newell’s, respondió: “Sí, sí, me gustaría poder vivir eso aunque sea seis meses o algunos partidos, pero no sé... Uno nunca sabe lo que va a pasar”.

“Iba a la cancha con 12 o 13 años o iba a ver a Newell’s cuando volvía de Barcelona. Y cuando era chiquito y jugaba en Newell’s, mi sueño era jugar en el Coloso. Iba a la cancha con mi viejo, mis hermanos, mis amigos y soñaba con jugar ahí. Después, las circunstancias de la vida me llevaron a otro lado, pero me quedó esa espinita de poder jugar en la cancha de Newell’s”, afirmó en ese entonces. Eran otros tiempos, claro. Hoy, lejos de la élite europea, con la Copa del Mundo bajo el brazo y disfrutando de un presente tranquilo en Inter Miami, todo parece indicar que no habrá lugar para un último -o primer, porque no llegó a debutar en Primera- baile con la camiseta del conjunto rosarino.

Messi, leproso desde la cuna.

Desde chiquito, con los pibes en la cancha, alentando a su @Newells. pic.twitter.com/UgUmxNA9Db — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 7, 2023

La pretemporada de Messi y los primeros partidos oficiales

El Salvador 0 - 0 Inter Miami.

FC Dallas 1 - 0 Inter Miami.

Al Hilal 4 - 3 Inter Miami.

Al Nassr 6 - 0 Inter Miami.

Hong Kong XI 1 - 4 Inter Miami.

Vissel Kobe 0 (4) - (3) 0 Inter Miami.

Inter Miami vs. Newell’s - Jueves 15 de febrero - Horario a confirmar - Amistoso de pretemporada - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Real Salt Lake - Miércoles 21 de febrero - 22.00 - Fecha 1 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

LA Galaxy vs. Inter Miami - Domingo 25 de febrero - 22.30 - Fecha 2 de la MLS - Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Orlando City - Sábado 2 de marzo - 18.30 - Fecha 3 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.