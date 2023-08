escuchar

De titular. Ingresando desde el banco de suplentes. De tiro libre, de penal, de jugada. Para abrir o para sentenciar el marcador. La rutina de ver a Lionel Messi convertir un gol con la camiseta de Inter Miami ya se hizo costumbre. Y este sábado no fue la excepción. En su debut en la Major League Soccer (MLS), fue partícipe de una jugada magnífica que culminó con una definición sin oposición alguna para poner el 2 a 0 definitivo ante New York RB y dar el primer paso hacia la remontada de su equipo en el plano liguero.

Gerardo ‘Tata’ Martino, DT del combinado floridano, había dejado entrever en la previa del encuentro que la ‘Pulga’ podría llegar a descansar. Era quizá lo más lógico ante la seguidilla de partidos que afrontó desde su llegada a Estados Unidos. “Entiendo las expectativas que tiene todo el mundo por verlo. Es innegable, pero no puedo actuar en función de eso, porque si no, correría el riesgo de hacer las cosas mal”, dijo el estratega argentino. “Hay una cuestión, él quiere jugar todos los partidos, y a veces hay que hacerlo parar y convencerlo para que pare, justamente para que se pueda recuperar. Todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta a la hora de entender si tiene que jugar o no”, agregó dando a entender que este sábado llegaría el descanso para el 10. Y fue así.

Inició el cotejo en el banco de suplentes junto a Sergio Busquets, otro de los más experimentados que también sumó muchos minutos en el último tiempo. DeAndre Yedlin y Josef Martínez también descansaron. Era necesario. Deben administrar energías de cara a lo que se viene. Sin ellos en cancha, ‘Tata’ optó por improvisar y probar diversas variantes en el esquema. Línea de 5 en el fondo, cuatro mediocampistas y apenas un delantero: Leonardo Campana, quien contaba con Facundo Farías como apoyo en cada ataque, aunque el ex Colón partía desde el sector izquierdo de la mitad de la cancha.

Lionel Messi y Sergio Busquets en el banco de suplentes de Inter Miami; luego ingresaron KENA BETANCUR - AFP

Y le costó ser protagonista. A pesar de que la posesión se repartió en porcentajes idénticos, el equipo de la Gran Manzana probó más. Drake Callender, como de costumbre, se convirtió en clave con varias atajadas importantes que le permitieron mantener su valla invicta. Y en una de las pocas que el visitante tuvo en la primera etapa, el paraguayo Diego Gómez no perdonó y puso el 1 a 0 parcial a los 37′.

En el complemento, casi por decantación y por la evidente necesidad de New York RB de igualar el marcador, Inter Miami retrasó sus líneas. Y ahí llegó el momento de Messi. El entrenador lo llamó cuando transcurrían 59′ junto con dos de los otros tres titulares habituales que esta vez integraron el banco de suplentes: Yedlin y Busquets. Reemplazaron a Campana, Robert Taylor y David Ruiz, respectivamente. El equipo necesitaba piernas frescas y experiencia para mantener el resultado.

Y ya con la ‘Pulga’ en cancha, la posesión de la pelota y las ocasiones más peligrosas pasaron a estar nuevamente en poder del combinado miamense. Y el astro rosarino no decepcionó. A los 89′, cuando todo parecía culminar 1 a 0, sacó de la galera una de esas jugadas que solo él se inventa. E hizo valer el dinero de cada uno de los que pagaron la entrada para ver una nueva función suya. Como para comenzar, recibió un pase de Yedlin en tres cuartos de cancha y, con un control orientado magnífico, giró y se sacó de encima a Peter Stroud.

Luego buscó a Robbie Robinson en la medialuna y se metió al área. Robinson decidió entregarle la pelota a Busquets, que se encontraba más atrás, y el español buscó a su compatriota Jordi Alba con un excelente pase largo. El lateral izquierdo realizó una pirueta y, casi de chilena, le dejó servida la pelota a Messi dentro del área. Cuando nadie se lo esperaba, ‘Leo’ vio picar a Benjamín Cremaschi y, entre cuatro futbolistas rivales, le dio un pase perfecto y buscó la devolución en el área chica para definir sin oposición alguna. 2 a 0 y un triunfo clave para Inter Miami, que tiene por delante la difícil tarea de clasificarse a los Play-Offs de la MLS 2023.

Messi --> Cremaschi --> MESSI



OUT. OF. THIS. WORLD. pic.twitter.com/NzBKniNExm — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023