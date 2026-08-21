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Internacional vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Internacional recibe a Atlético Mineiro en la jornada 24 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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Internacional vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Internacional vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Internacional y Atlético Mineiro correspondiente a la jornada 24 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este sábado 22 de agosto a las 18.30 h en el Estadio Beira-Rio, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

El momento de los equipos

Internacional llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Remo en su última presentación. Por el lado de la visita, Atlético Mineiro atraviesa un buen presente tras haber conseguido una victoria por 3-0 ante Grêmio en su partido previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con dinámicas contrastantes en la previa al choque en Porto Alegre. Mientras el elenco local busca recuperar la senda del triunfo tras su reciente empate, el conjunto visitante intentará trasladar el impulso de su contundente victoria ante Grêmio al Estadio Beira-Rio.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa resultan fundamentales para ambos clubes en su objetivo de escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A 2026. Internacional buscará aprovechar la localía para consolidar su rendimiento, mientras que Atlético Mineiro intentará sumar fuera de casa para mantener la racha positiva tras su última goleada.

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