Internacional vs. Coritiba por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Internacional y Coritiba, correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este martes 3 de noviembre a las 21.30 h en el Estadio Beira-Rio, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

El presente de los protagonistas

Internacional llega a este compromiso con el objetivo de recuperar terreno tras haber caído 2-1 ante Fluminense en su presentación anterior. Por el lado de la visita, Coritiba arriba a Porto Alegre con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Vitória en la última fecha.

Antecedentes y estadísticas

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a sus resultados recientes: mientras que el equipo local busca cortar una racha negativa tras perder su último encuentro, el conjunto visitante llega con la confianza de haber ganado su partido más reciente. El escenario, el Estadio Beira-Rio, será fundamental para las aspiraciones del dueño de casa.

Lo que está en juego

Para Internacional, sumar de a tres es imperativo para dejar atrás la reciente derrota y escalar posiciones en la recta final del torneo. Coritiba, por su parte, intentará capitalizar el impulso de su último triunfo para seguir sumando puntos vitales que le permitan consolidarse en la tabla de posiciones de este Brasileirao 2026.