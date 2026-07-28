Internacional vs. Flamengo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Internacional recibe a Flamengo en la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Internacional y Flamengo correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 29 de julio a las 19.30 h en el Estadio Beira-Rio, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.
El momento de los equipos
El equipo local, Internacional, llega a este compromiso tras una reciente derrota por 2-0 frente a Athletico Paranaense. Por su parte, el visitante, Flamengo, afronta el duelo luego de empatar 1-1 en su último encuentro ante São Paulo.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán mejorar su desempeño tras sus resultados previos. Mientras Internacional intentará recuperar terreno jugando en su estadio, Flamengo buscará capitalizar el impulso de su última presentación fuera de casa para sumar puntos importantes en la tabla de posiciones.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la presente temporada del Brasileirao, ya que el resultado directo impactará en su ubicación en la tabla y en la consolidación de sus objetivos dentro del certamen nacional.
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