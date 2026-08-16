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Internacional vs. Remo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Internacional recibe a Remo en la jornada 23 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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Internacional vs. Remo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Internacional vs. Remo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Internacional y Remo, correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este lunes 17 de agosto a las 20.00 h en el Estadio Beira-Rio, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

El momento de los equipos

Internacional llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 frente a Palmeiras en su última presentación. Por su parte, Remo también viene de firmar un empate en su reciente duelo contra Atlético Mineiro, que finalizó con un marcador de 2-2.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos buscarán mejorar su desempeño tras la paridad en sus respectivos compromisos previos. El Estadio Beira-Rio será el escenario donde Internacional intentará imponer condiciones frente a un Remo que demostró capacidad goleadora en su última actuación.

Lo que está en juego

Con la disputa de esta fecha, tanto Internacional como Remo necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A 2026 y consolidar sus objetivos en la presente temporada.

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